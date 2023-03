HYDROGENE DE FRANCE : HDF Energy et Tripatra Engineering ont signé un protocole d'accord pour la mise en oeuvre de projets HyPower (hydrogène-électricité) en Indonésie

Jakarta, 28 mars, 2023 – PT Tripatra Engineering, l'un des principaux fournisseurs indonésiens de solutions d'ingénierie dans le secteur de l'énergie et de la pétrochimie, a signé un protocole d'accord avec PT HDF Energy Indonesia, la filiale indonésienne du pionnier de centrales électriques à hydrogène HDF Energy. L'objectif de ce protocole d'accord est de coopérer au développement d'infrastructures HyPower (hydrogène-électricité), afin de contribuer à la décarbonisation de l'industrie chimique en Indonésie. La signature du protocole d'accord a été annoncée lors de l'événement « Tripatra Energy Talk » qui s'est tenu le 21 mars dernier à Jakarta et auquel ont participé des représentants des ministères, ainsi que des entreprises publiques et privées invités.

Ces dernières années, le secteur chimique indonésien s'est rapidement développé en raison de la richesse des ressources naturelles du pays (pétrole, gaz naturel, etc.) et de la forte demande des industriels. C'est l'occasion pour les acteurs de la chimie nationale d'étendre leur marché tout en contribuant à l'objectif du gouvernement de décarboniser le secteur industriel. Le pays prévoit de lancer plus de 20 nouveaux projets chimiques d'ici 2025.

PT HDF Energy Indonesia, en tant qu'expert et développeur de centrales électriques à hydrogène, et PT Tripatra, avec sa vaste expérience en ingénierie dans le secteur de l'énergie et de la pétrochimie, ont uni leurs forces pour examiner ces nouvelles opportunités de marché et collaborer à la mise en œuvre de centrales HyPower dans le pays. Les centrales HyPower de HDF sont des centrales multi-mégawatts produisant une électricité propre à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant d'industries émettrices d'hydrogène non valorisé.

L'ambition de HDF Indonésie de développer des centrales électriques à hydrogène de forte puissance, contenant des piles à combustible produites par HDF, est en phase avec l'objectif de Tripatra d'accélérer le développement de projets dans les secteurs de l'énergie verte et de la pétrochimie, y compris l'exploitation d'applications hydrogène. Ces centrales contribueront à l'objectif d'émissions nettes zéro du pays et ouvriront la voie à d'autres projets d'infrastructures à hydrogène.



La signature de ce protocole d'accord renforce la position stratégique de HDF Energy en Indonésie. Pour rappel, la Société a signé en octobre 2022 un partenariat avec le Centre d'études et d'essais du Ministère indonésien de l'Energie et des Ressources minérales afin de développer des centrales électriques à hydrogène Renewstable ® de HDF en Indonésie. Un mois plus tard, lors du sommet du G20 en Indonésie, DFC (US International Development Finance Corporation) a annoncé une assistance technique à HDF, dans le cadre d'un partenariat stratégique comprenant 13 initiatives entre les États-Unis et l'Indonésie pour lutter contre la crise climatique et promouvoir l'accès à une alimentation et à une énergie abordables.

Le protocole d'accord a été annoncé lors de l'événement « Tripatra Energy Talk » le 21 mars dernier et a été signé par Raymond Naldi Rasfuldi, président-directeur de PT Tripatra Engineering, et Mathieu Geze, directeur de PT HDF Energy Indonesia.

M. Geze, directeur de PT HDF Energy Indonesia, a déclaré : « Notre collaboration avec Tripatra Engineering est une première étape pour concrétiser nos projets HyPower , dans le secteur de l'industrie chimique. Tripatra Engineering a 50 ans d'expérience dans la chaîne de valeur de l'énergie en Indonésie. Notre collaboration pourra ouvrir la voie à de nouvelles applications dans l'industrie et aider l'Indonésie à devenir un leader des projets d'hydrogène vert en Asie. »

M. Raymond Naldi Rasfuldi, président-directeur de PT Tripatra Engineering, a rajouté : « La signature du protocole d'accord avec HDF Energy Indonesia, acteur mondial majeur des infrastructures hydrogène-électricité, constitue une étape clef de notre plan visant à mettre en place des solutions d'ingénierie durables pour transformer le secteur de l'énergie et de la pétrochimie. C'est un plaisir pour Tripatra de collaborer avec HDF. HDF et Tripatra ont des atouts uniques pour promouvoir les applications de l'hydrogène dans l'industrie afin de contribuer aux objectifs du pays en matière d'émissions nettes zéro d'ici 2060. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société conçoit et développe des centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit. De plus, HDF Energy organise, par le biais de sociétés projet dédiées, leur financement, construction et exploitation.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2024, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de la production d'électricité pour les réseaux, devient aussi acteur de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

À PROPOS DE PT TRIPATRA ENGINEERING (PTE)

Depuis près de 50 ans, Tripatra fournit les meilleures solutions intégrées d'ingénierie durable dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et des énergies renouvelables en Indonésie et à l'étranger. Membre du groupe Indika Energy, TRIPATRA fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), d'exploitation et de maintenance (O&M), ainsi que d'autres solutions complètes pour chaque phase du cycle de vie du projet. Nos solides capacités d'ingénierie, nos ingénieurs hautement qualifiés et notre technologie de pointe sont optimisés pour répondre aux demandes d'amélioration de l'efficacité et d'augmentation de la productivité de nos clients.

Depuis 2019, Tripatra met en œuvre des initiatives de transformation pour fournir des solutions d'ingénierie durable qui transforment l'énergie.

Plus d'informations : www.tripatra.com

Contacts

Tripatra

Ninesiana Saragih

Head of Corporate Communication & Sustainability

+62 811 8302 292

Corporate.communication@tripatra.com

HDF Energy

Directeur PT HDF Energy Indonesia Relations Investisseurs Relations Presse Mathieu GEZE

+62 812 8952 9057

mathieu.geze@hdf-energy.com Margaux ROUILLARD

+ 33 (0)1 53 67 36 32

hdf-energy@actus.fr Serena BONI

+33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

