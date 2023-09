HYDROGENE DE FRANCE : HDF Energy annonce le lancement de la société HYNAVAL pour décarboner la mobilité maritime grâce à l'hydrogène

Bordeaux (France), le 11 septembre 2023 – Hydrogène de France (HDF Energy), développeur de grandes infrastructures hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, prend une participation significative aux côtés de CLYD, architecte naval, dans la nouvelle société HYNAVAL. Les deux entreprises unissent leurs compétences en vue de concevoir des bateaux hydrogène et de convertir des bateaux existants à l'hydrogène (rétrofit).

Implanté dans l'enceinte du pôle naval du Grand Port Maritime de Bordeaux, aux Bassins à flot, HYNAVAL disposera d'un hangar dédié à son activité. Sur ce site, HYNAVAL opérera un chantier naval spécialisé dans la conception, la fabrication et le rétrofit de bateaux propulsés à l'hydrogène, offrant ainsi une alternative dépourvue d'émissions de CO 2 . Cette collaboration permettra de fusionner l'expertise en architecture navale de CLYD avec la maîtrise de HDF Energy dans le domaine de l'hydrogène.

Forte de dix années d'expérience dans toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, HDF Energy capitalisera sur son savoir-faire dans le développement d'infrastructures hydrogène. Cette alliance stratégique confirme la position de la Société en tant que concepteur et producteur de piles à combustible de forte puissance destinées à la mobilité maritime, en complément de ses applications dans le secteur ferroviaire et les centrales électriques à hydrogène.

Implanté depuis 2010 à Bordeaux, le groupe CLYD est précurseur et expert en architecture et ingénierie navale et rétrofit de yachts.

CLYD et OCEA Construction Navale ont remporté l'Appel d'Offres de Bordeaux Métropole pour la fabrication des futures navettes fluviales publiques bordelaises, les Batcub. HYNAVAL sera techniquement en mesure d'équiper ces embarcations d'un système de propulsion à hydrogène développé par HDF Energy.

En conjuguant leurs forces, HDF Energy et CLYD participent ainsi à la transition écologique du secteur maritime et fluvial.

Damien Harvard, fondateur et président de HDF Energy, déclare : « En alliant le savoir-faire de CLYD dans la fabrication, la modernisation et la maintenance de bateaux de plaisance à l'expertise de HDF Energy dans les piles à combustible hydrogène de forte puissance, nous sommes résolus à offrir au marché maritime et fluvial des solutions de propulsion compétitives pour des bateaux respectueux de l'environnement, grâce à l'hydrogène. »

Exequiel Cano Lanza, fondateur et président du groupe CLYD, souligne : « Le potentiel de l'hydrogène sur le marché maritime est tout simplement immense. Nous sommes ravis de nous associer à HDF Energy, un expert de renom dans le domaine de l'hydrogène, dans le but de concevoir des solutions de propulsion à l'hydrogène adaptées aux exigences du marché maritime international de demain. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société conçoit et développe des centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit. De plus, HDF Energy organise, par le biais de sociétés de projet dédiées, leur financement, construction et exploitation.

HDF est le concepteur des centrales Renewstable®, son modèle phare, centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2024, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de la production d'électricité pour les réseaux, devient aussi acteur de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

À PROPOS DE CLYD / HYNAVAL

Implanté depuis 2010 à Bordeaux, le Groupe CLYD regroupe plusieurs activités : de l'architecture et l'ingénierie navale aux remotorisations, en passant par le refit de yacht … une palette complète et experte au service du secteur naval.

Comme tous les acteurs de la mobilité, son créateur Exequiel CANO LANZA, architecte naval de renom, a très tôt pris conscience de l'importance majeure des solutions de transition énergétique visant à réduire l'empreinte CO² de l'industrie nautique, en utilisant des sources d'énergie plus propres.

Avec Hynaval, chantier naval spécialisé dans la conception, la fabrication et le retrofit de bateaux par propulsion à l'hydrogène, le virage vert durable et responsable de l'industrie nautique est désormais une réalité

Plus d'informations : www.hynaval.com / www.clyd.fr

