HYDROGENE DE FRANCE : HDF Energy accélère le développement de centrales électriques à hydrogène aux Philippines grâce à deux protocoles d'accord avec des organismes gouvernementaux

Paris, le 21 juin 2023 - HDF Energy (Hydrogène de France), développeur majeur de grandes infrastructures d'hydrogène vert et fabricant de piles à combustible de forte puissance, a signé deux protocoles d'accord lors de la 10 ième réunion du Comité économique mixte (JEC) entre les Philippines et la France, qui s'est tenue au ministère français des Affaires étrangères. L'objectif principal de ces collaborations est d'accélérer le développement de centrales électriques à hydrogène de HDF, dans le but d'améliorer l'approvisionnement en électricité stable dans les zones hors réseau aux Philippines. Le premier protocole d'accord a été établi avec l'Autorité de développement de la région du Mindanao (MinDA) et le Département philippin de l'Énergie, tandis que le second a été signé avec la société nationale d'électricité, la National Power Corporation (NPC). Le Ministre délégué français du Commerce extérieur, M. Becht, et le Secrétaire du Département philippin du Commerce et de l'Industrie, M. Alfredo Pascual, ont présidé cette cérémonie.

En tant que nation insulaire très vulnérable aux impacts du changement climatique, les Philippines sont confrontées à des défis pour assurer un approvisionnement stable en électricité. En effet, de nombreuses régions dépendent de réseaux électriques isolés alimentés par des générateurs fonctionnant au diesel. Ces collaborations avec HDF Energy visent à accélérer le développement de centrales électriques à hydrogène multi-mégawatts Renewstable ® qui produisent de l'électricité non intermittente, renouvelable et disponible 24 heures sur 24. Elles combinent une énergie renouvelable intermittente et un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène. Les centrales Renewstable ® présentent une alternative verte aux centrales électriques thermiques car elles n'utilisent que le soleil et l'eau pour produire une électricité stable, évitant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, de particules fines et les nuisances sonores.

Le premier protocole d'accord a été signé avec l'Autorité de développement du Mindanao (MinDA) et le Département philippin de l'Énergie, dans le but de promouvoir et faciliter les investissements dans des projets d'hydrogène dans la région de Mindanao. Cette collaboration vise à développer dix centrales électriques à hydrogène Renewstable ® . Le deuxième accord a été signé avec la Société nationale d'électricité des Philippines (NPC) afin de favoriser des études conjointes, de la recherche et développement, des échanges d'informations et une assistance technique pour faciliter l'établissement de projets Renewstable ® dans les zones isolées des Philippines.

Ces cérémonies de signature ont marqué les moments forts de la 10 ième réunion du Comité économique mixte (JEC) entre les Philippines et la France, qui vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays dans différents secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, la science et la technologie, la sécurité.

Mathieu Geze, Directeur Asie de HDF et Directeur Général de HDF Energy Philippines , a déclaré : « Nous sommes ravis de nouer des partenariats solides avec NPC, MinDa et le Département philippin de l'Énergie, unissant nos efforts pour faire avancer les projets de centrales électriques à hydrogène aux Philippines et renforcer l 'indépendance énergétique du pays. HDF Energy est non seulement un développeur, un investisseur, un constructeur et un exploitant de centrales électriques à hydrogène, mais aussi un acteur du progrès et de la prospérité des communautés où nos projets s'implanteront. »

Dr Fernando Martin Roxas, Président-directeur général de NPC, a souligné : « NPC est une société d'État contrôlée par le gouvernement, chargée d'assurer l'électrification totale des zones isolées grâce à des technologies innovantes et à la participation du secteur privé. Ce protocole d'accord améliorera encore les capacités techniques et accroîtra les ressources de NPC pour fournir des services d'électricité aux communautés relevant de sa compétence. Avec le soutien de HDF Energy et du gouvernement français, nous espérons pouvoir réaliser un projet pilote de construction d'une centrale électrique à hydrogène, qui pourra ensuite être reproduit dans diverses zones du SPUG (Small Power Utilities Group) aux Philippines. »

Maria Belen S. Acosta, Présidente de MinDA, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement français à ce partenariat grâce à l'intention de HDF Energy d'investir, construire et exploiter des projets de technologies à faible émission de carbone. Cette centrale pionnière de production d'énergie renouvelable dans le pays, une fois pleinement mise en œuvre, pourra fournir un approvisionnement énergétique durable, constant et abordable à l'île. De plus, elle soutiendra les économies locales, préservera les ressources naturelles et favorisera les vastes potentiels d'investissement de Mindanao. Je suis convaincue qu'à travers le JEC Philippines-France, nous pourrons récolter les fruits des prochains projets d'HDF. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société conçoit et développe des centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit. De plus, HDF Energy organise, par le biais de sociétés de projet dédiées, leur financement, construction et exploitation.

HDF est le concepteur des centrales Renewstable®, son modèle phare, centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2024, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de la production d'électricité pour les réseaux, devient aussi acteur de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

