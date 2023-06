HYDROGENE DE FRANCE : Compte rendu de l'Assemblée générale du 15 juin : nomination de Marie-Laure Mazaud au sein du Conseil d'administration

Bordeaux (France), le 26 juin 2023 – L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Hydrogène de France (« HDF Energy » ou la « Société » – Euronext Paris : HDF) s'est réunie le 15 juin 2023 à Bordeaux, sous la présidence du Président du Conseil d'administration et Directeur général, M. Damien Havard.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration ont été adoptées à une large majorité, notamment :

Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2022 ;

La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs, ainsi que les éléments composant la rémunération et les avantages des dirigeants relatifs à l'exercice 2022 ;

La nomination de Madame Marie-Laure Mazaud en qualité de nouvelle administratrice de la Société ;

L'autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'acheter des actions ordinaires pour 18 mois dans la limite de 10% du capital.

Les résultats détaillés des votes sont mis à disposition sur le site Internet de la Société ( www.hdf-energy.com ) dans la rubrique « Investisseurs » > « Assemblées générales ».

Nomination de Madame Marie-Laure Mazaud en qualité d'administratrice

Madame Marie-Laure Mazaud rejoint le Conseil d'administration de Hydrogène de France en qualité d'administratrice indépendante pour une durée de 6 ans.

Marie-Laure Mazaud est directrice générale de STOA, holding d'investissement en fonds propres dédié à des projets d'infrastructure et d'énergie dans les marchés émergents. Elle dispose d'une solide expérience dans le monde de la finance d'entreprise, des fusions-acquisitions, du project finance , et de la gouvernance dans des groupes tels que CDC, Nokia (ex Alcatel-Lucent), Bpifrance Assurance Export (ex-Coface) et Citi.

Par ailleurs, Marie-Laure préside actuellement le Comité d'Audit et des Risques de FM HOLDING Corporate, un groupe familial international spécialisé dans la logistique, et de Wafa Assurance au Maroc. Elle siège en tant qu'administratrice indépendante de ces deux groupes.

Damien Harvard, fondateur et président de HDF Energy, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'accueillir Marie-Laure à nos côtés. À l'heure où nous accélérons notre développement à l'international et notre projet industriel, l'expertise de Marie-Laure sur l'investissement de long terme dans les marchés émergents sera clé pour notre Conseil et la croissance du Groupe. »

Marie-Laure Mazaud , administratrice de HDF Energy, a ajouté : « Je suis très heureuse de rejoindre le Conseil d'administration d'HDF. J'ai tout de suite été séduite par le projet de l'entreprise qui se distingue comme un acteur clé avec des solutions concrètes pour la transition énergétique au service du développement des territoires, en particulier dans les pays en développement. J'ai hâte d'accompagner la transformation d'HDF. »

À l'issue de l'Assemblée générale, la composition du Conseil d'administration est la suivante :

Damien HAVARD, Président

Jean-Noël MARESCHAL DE CHARENTENAY, Administrateur

Jean CLAVEL, Administrateur

Hanane EL HAMRAOUI, Administratrice

Marie-Laure MAZAUD, Administratrice indépendante

Brigitte RICHARD-HIDDEN, Administratrice indépendante

Rubis, représentée par Madame Clarisse GOBIN-SWIECZNIK, Administratrice

Rubis Energie, représentée par Monsieur Jean-Pierre HARDY, Censeur

Teréga Solutions représentée par Monsieur Dominique MOCKLY, Censeur

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société conçoit et développe des centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit. De plus, HDF Energy organise, par le biais de sociétés projet dédiées, leur financement, construction et exploitation.

HDF est le concepteur des centrales Renewstable®, son modèle phare, centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2024, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de la production d'électricité pour les réseaux, devient aussi acteur de la mobilité lourde, maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

