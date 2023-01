HYDROGENE DE FRANCE : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre Hydrogène de France et ODDO BHF SCA au 31 décembre 2022 et modification du contrat de liquidité

Bordeaux, le 27 janvier 2023 – Au titre du contrat de liquidité confié par Hydrogène de France à ODDO BHF SCA, à la date du 31/12/2022, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

8 246 titres

57 464,02 euros

Sur la période du 01/07/2022 au 31/12/2022 ont été exécutés :

à l'achat 1 056 transactions 24 934 titres 636 218,95 euros à la vente 1 290 transactions 21 833 titres 557 456,05 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

300 000 euros

Modification du contrat de liquidité

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, Hydrogène de France, annonce avoir augmenté, le 24 janvier 2023, de 250 000 euros, les ressources allouées à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à ODDO BHF SCA.

À la date du 26 janvier 2023 au soir et après cette augmentation du montant en numéraire alloué au contrat de liquidité, les moyens disponibles sont les suivants :

8 094 titres

310 814,25 euros

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

HDF Energy est le pionnier mondial de centrales électriques à hydrogène de forte puissance. La Société développe, finance, construit et exploite deux modèles de centrales qui produisent une énergie renouvelable non-intermittente, non-polluante, jour et nuit :

• Renewstable ® (POWER TO POWER) : Centrales multi-mégawatts produisant une électricité continue à partir d'énergies renouvelables intermittentes (éolien ou solaire) et d'un stockage massif d'énergie sous forme d'hydrogène vert généré sur place ;

• HyPower ® (GAS TO POWER) : Centrales multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport de gaz ou d'industries émettrices d'hydrogène non valorisé.

HDF Energy est également un industriel qui fabriquera en série, dès 2023, dans son usine proche de Bordeaux, la brique la plus stratégique de ses centrales électriques : les piles à combustible de forte puissance. Grâce à cette activité industrielle, HDF Energy, acteur majeur de l'énergie, devient aussi acteur de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. La société développe, avec des partenaires stratégiques, des projets de locomotives de fret hydrogène ainsi que des projets de propulsion de grands navires et leur génération auxiliaire d'énergie.

Présent sur les cinq continents, HDF Energy développe un portefeuille d'affaires de plus de 5 milliards d'euros à ce jour.

HDF Energy est cotée sur le compartiment B d'Euronext, membre du segment « Euronext Tech Leaders ».

Pour plus d'informations : www.hdf-energy.com

Retrouvez l'information financière de Hydrogène de France

sur www.hdf-energy.com

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Margaux Rouillard

+ 33 (0)1 53 67 36 32

hdf-energy@actus.fr Serena BONI

+33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achat Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 1 056 24 934 636 218,95 1 290 21 833 557 456,05 01/07/2022 11 353 9 810,75 1 22 618,20 04/07/2022 0 - - 2 80 2 247,70 05/07/2022 4 142 3 945,50 1 98 2 744,00 06/07/2022 16 418 11 544,10 0 - - 07/07/2022 7 307 8 417,15 0 - - 08/07/2022 2 200 5 425,00 5 31 849,40 11/07/2022 4 100 2 675,00 2 22 591,80 12/07/2022 1 100 2 675,00 2 100 2 685,00 13/07/2022 1 100 2 650,00 3 14 375,20 14/07/2022 1 25 662,50 3 9 239,40 15/07/2022 4 226 5 931,50 0 - - 18/07/2022 0 - - 15 266 7 033,80 19/07/2022 4 89 2 340,70 12 113 2 985,40 20/07/2022 2 27 718,20 13 176 4 673,80 21/07/2022 3 46 1 236,50 17 208 5 625,20 22/07/2022 9 300 8 017,50 6 205 5 476,95 25/07/2022 4 30 804,00 10 132 3 561,00 26/07/2022 8 282 7 503,30 4 150 3 989,60 27/07/2022 5 98 2 621,05 10 185 4 967,60 28/07/2022 13 320 8 516,55 1 2 53,70 29/07/2022 7 315 8 299,20 5 112 2 967,60 01/08/2022 9 233 6 152,15 21 396 10 478,35 02/08/2022 7 232 6 126,90 8 249 6 605,00 03/08/2022 7 171 4 523,20 5 178 4 732,70 04/08/2022 6 220 5 796,65 9 131 3 458,50 05/08/2022 9 226 5 948,15 4 42 1 104,70 08/08/2022 8 82 2 148,50 6 114 2 998,20 09/08/2022 8 263 6 904,25 10 203 5 342,35 10/08/2022 4 139 3 642,00 5 160 4 213,90 11/08/2022 14 428 11 248,85 11 394 10 389,65 12/08/2022 9 144 3 776,85 7 84 2 213,35 15/08/2022 5 152 4 005,20 11 149 3 947,85 16/08/2022 2 77 2 032,70 10 91 2 406,80 17/08/2022 3 128 3 350,55 2 6 157,15 18/08/2022 4 79 2 057,95 9 165 4 324,10 19/08/2022 14 197 5 151,30 11 107 2 797,65 22/08/2022 11 248 6 507,85 15 379 9 999,45 23/08/2022 15 447 11 830,85 14 259 6 887,45 24/08/2022 10 145 3 802,55 13 247 6 525,95 25/08/2022 17 371 9 740,75 8 205 5 373,75 26/08/2022 12 273 7 135,05 14 169 4 427,10 29/08/2022 28 394 10 309,35 22 382 10 041,10 30/08/2022 6 128 3 350,70 12 103 2 703,20 31/08/2022 28 372 9 679,55 20 328 8 567,30 01/09/2022 17 218 5 687,40 9 89 2 321,90 02/09/2022 4 42 1 095,90 11 55 1 441,90 05/09/2022 6 215 5 584,40 7 131 3 408,90 06/09/2022 7 143 3 677,45 14 237 6 129,65 07/09/2022 8 92 2 364,40 14 289 7 516,60 08/09/2022 15 377 9 777,65 16 99 2 586,35 09/09/2022 6 70 1 799,00 14 215 5 547,60 12/09/2022 10 208 5 378,95 23 507 13 219,15 13/09/2022 9 304 7 873,20 13 118 3 067,70 14/09/2022 5 133 3 430,00 26 409 10 597,95 15/09/2022 12 141 3 639,70 3 39 1 006,40 16/09/2022 6 185 4 738,75 11 115 2 954,15 19/09/2022 3 71 1 824,70 12 222 5 737,00 20/09/2022 13 403 10 410,15 13 523 13 559,60 21/09/2022 8 125 3 259,75 2 61 1 589,15 22/09/2022 8 119 3 096,10 14 116 3 029,70 23/09/2022 30 642 16 567,10 28 597 15 467,70 26/09/2022 33 783 20 185,45 19 376 9 732,15 27/09/2022 23 368 9 303,75 16 239 6 070,55 28/09/2022 22 353 8 907,90 22 420 10 643,85 29/09/2022 22 522 13 243,75 38 497 12 831,55 30/09/2022 8 239 6 063,50 23 478 12 201,75 03/10/2022 1 1 25,00 8 81 2 055,00 04/10/2022 4 81 2 043,60 8 50 1 281,35 05/10/2022 5 21 532,90 6 41 1 049,40 06/10/2022 4 67 1 703,45 0 - - 07/10/2022 10 160 4 082,55 9 151 3 860,75 10/10/2022 15 331 8 441,30 24 303 7 801,60 11/10/2022 5 75 1 899,25 8 91 2 311,30 12/10/2022 9 369 9 277,35 17 211 5 318,05 13/10/2022 3 83 2 075,20 13 148 3 728,75 14/10/2022 13 394 9 836,50 9 132 3 293,20 17/10/2022 6 127 3 152,20 12 204 5 091,75 18/10/2022 20 442 10 846,25 18 223 5 458,50 19/10/2022 7 249 6 050,70 13 255 6 234,75 20/10/2022 12 198 4 863,05 25 370 9 118,65 21/10/2022 13 116 2 859,55 19 278 6 881,45 24/10/2022 8 144 3 578,00 27 585 14 559,95 25/10/2022 9 256 6 374,35 8 145 3 617,80 26/10/2022 10 266 6 612,10 7 65 1 616,65 27/10/2022 7 231 5 661,75 9 67 1 644,90 28/10/2022 3 121 2 959,20 6 198 4 869,85 31/10/2022 13 307 7 536,85 9 187 4 590,20 01/11/2022 5 79 1 943,40 13 204 5 041,65 02/11/2022 7 245 6 051,05 14 166 4 101,05 03/11/2022 10 279 6 837,95 4 74 1 808,35 04/11/2022 11 283 6 896,50 21 198 4 845,10 07/11/2022 6 118 2 868,05 10 87 2 125,90 08/11/2022 5 87 2 105,75 16 328 7 983,00 09/11/2022 17 472 11 673,10 31 574 14 256,85 10/11/2022 11 209 5 141,75 18 271 6 711,70 11/11/2022 4 58 1 428,10 9 145 3 607,30 14/11/2022 12 206 5 082,10 4 73 1 799,40 15/11/2022 17 243 5 972,95 8 188 4 634,90 16/11/2022 14 342 8 518,25 18 722 18 052,80 17/11/2022 14 295 7 311,10 4 83 2 069,60 18/11/2022 17 707 17 023,20 28 430 10 370,65 21/11/2022 8 188 4 512,00 18 449 10 856,85 22/11/2022 9 139 3 406,20 10 161 3 960,60 23/11/2022 8 273 6 637,20 14 151 3 699,85 24/11/2022 10 269 6 553,90 2 9 221,40 25/11/2022 11 340 8 307,20 14 234 5 750,70 28/11/2022 10 254 6 195,10 9 119 2 911,30 29/11/2022 16 342 8 320,15 9 239 5 839,05 30/11/2022 9 246 5 911,20 15 212 5 114,05 01/12/2022 6 202 4 863,15 17 235 5 672,00 02/12/2022 13 297 7 154,80 9 247 5 982,20 05/12/2022 12 342 8 169,40 13 151 3 613,80

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l5hraJ2ZaZnHlZxtYZ2baZNsbG+XmZWdaWadyGpxZprInGtmx2lqaJXJZnBpl2pq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78254-hdf_bilan-du-contrat-de-liquidite_janvier2023-fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com