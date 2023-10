HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : RÉSULTATS ANNUELS 2022/2023 : Forte croissance (+77%) et bonne maîtrise opérationnelle

RÉSULTATS ANNUELS 2022/2023

Forte croissance (+77%) et bonne maîtrise opÉrationnelle

STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE

OBJECTIF DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2023/2024 : ENTRE +50% ET + 100%

EBITDA COURANT ATTENDU POSITIF AU 30 JUIN 2024

EBITDA courant [1] 2022/2023 sous contrôle à -2,0 M€ et à l'équilibre au deuxième semestre, grâce à une bonne maitrise des coûts dans un contexte de forte croissance ;

grâce à une bonne maitrise des coûts dans un contexte de forte croissance ; Trésorerie disponible élevée à 30,5 M€ ;

; Carnet de commandes de 108 M€ au 27 juillet 2023, dont environ 26,7 M€ restant à facturer sur les stations en cours de production ;

dont environ 26,7 M€ restant à facturer sur les stations en cours de production ; Chiffre d'affaires potentiel de 133 M€ sur la période 2023-2026 en portefeuille de projets en négociation finale ou « short-list ».

Grenoble, le 5 octobre 2023 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène , présente ses résultats audités pour l'exercice 2022/2023 (période du 1 er juillet 2022 au 30 juin 2023), arrêtés par le Conseil d'administration.

En k€ - audités 2021/2022 2022/2023 Variation Chiffre d'affaires 17 034 30 082 + 13048 Charges d'exploitation [2] (16 382) (32 074) - 15692 Dont achats consommés net des stocks (9 765) (21 692) - 11 972 Dont charges de personnel (4 199) (6 877) - 2678 Dont charges externes (2 418 ) (3 505) - 1087 EBITDA courant 1 652 (1 992) -2 644 Plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2) (278) (1 659) -1 381 EBITDA [3] 374 (3 651) -4025 Dotations aux amortissements et provisions (778) (2 561) -1783 Résultat opérationnel courant (ROC) (404) (6 212) -5808 Résultat financier 65 7 -58 Résultat exceptionnel 8 20 + 12 Impôts 97 1 313 +1216 Résultat net (234) (4 872) -4638

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général a déclaré : « HRS, pure-player de la station de ravitaillement hydrogène, a clairement changé de dimension durant cet exercice 2022/2023. Nous avons dépassé nos objectifs initiaux avec une croissance de +77%, portée par la forte progression du chiffre d'affaires « Stations Hydrogène ». Sur 3 ans, notre croissance impressionnante de +1100 % démontre l'intensité de notre conquête commerciale, de la puissance de nos partenariats stratégiques et de la structuration de la société. Enfin, nos équipes opérationnelles ont mis en service fin juin 2023 notre nouveau site de production unique au monde qui permet à la société de produire dans les meilleures conditions possibles avec une productivité accrue. Les équipes ingénierie et fonction support intégreront leur nouveau lieu de travail le 16 octobre 2023.

Durant cet exercice, nous avons conclu des accords majeurs et stratégiques avec des acteurs de référence comme Engie, Plug Power, GCK, un acteur mondial du BTP et pHYnix, et nous avons poursuivi la montée en puissance du partenariat avec HYmpulsion et Hype. Ce dernier, comme vous le savez, a annoncé l'ouverture de 44 stations à hydrogène en France et à l'étranger. Nous sommes incontestablement aujourd'hui l'un des leaders de la fourniture de stations hydrogène en Europe. Je profite de ce moment de communication pour annoncer la participation d'HRS à la COP28 du 30 novembre au 12 décembre 2023 pendant laquelle nous présenterons notre nouveau dispenser « designé » par Philippe Starck !

Nous avons également démontré notre capacité à allier cette forte croissance avec la maîtrise de nos équilibres financiers grâce à notre pilotage rigoureux au quotidien. Notre EBITDA est positif au second semestre et reste proche de l'équilibre sur l'année malgré les investissements opérationnels pour la croissance et les surcoûts ponctuels liés notamment au développement et à la mise en production des nouvelles stations 1 tonne/jour. Notre structure financière reste également très solide, avec une trésorerie disponible toujours élevée de 30 M€.

Je tiens à féliciter l'ensemble des collaborateurs, sans qui cette performance n'aurait pas été possible, pour leur engagement et leur professionnalisme au service de nos clients et de la transition énergétique.

Sur le plan organisationnel, nous avons franchi une étape importante dans la structuration de HRS avec des effectifs portés à 135 collaborateurs. Nous sommes prêts pour poursuivre notre trajectoire de croissance qui s'appuiera notamment sur le déploiement massif de stations de grandes capacités de 1 tonne/jour, dont une station test sera installée sur le nouveau site de Champagnier d'ici fin novembre 2023. Les stations de 2 tonnes / jour qui suivent dans notre feuille de route seront aussi produites sur le même site.

Nous nous fixons un objectif de croissance sur l'exercice 2023/2024 comprise entre 50% et 100% du Chiffre d'affaires, soit entre 45 M€ et 60 M€. Pour cela, nous pourrons nous appuyer sur notre carnet de commandes et sur la conversion attendue des meilleures opportunités de notre pipeline commercial. »

HRS, LEADER EUROPÉEN DES STATIONS HYDROGÈNE, POURSUIT SA FORTE CROISSANCE

Comme anticipé, HRS a connu un nouvel exercice de développement intense, illustré par de nombreuses commandes sur un marché européen dynamique. Le chiffre d'affaires annuel 2022/2023 ressort ainsi en hausse de +77% à 30,1 M€, dont 26,6 M€ issu du segment des Stations hydrogène (+75%) avec notamment la mise en production des 14 premières stations de 1 tonne/jour commandées par Hype, PHynix et Hympulsion – ZEV. L'activité historique de Tuyauterie industrielle ressort également en nette progression de +87% à 3,5 M€, grâce à deux contrats signés avec des clients historiques.

L'EBITDA courant de l'exercice 2022/2023 s'établit à -2,0 M€, en baisse de 2,6 M€ par rapport à l'exercice précédent. Il est à noter que l' EBITDA courant est à l'équilibre au second semestre de l'exercice. L'EBITDA courant a évolué sous l'effet de deux facteurs sur l'exercice :

les charges opérationnelles ont augmenté mécaniquement dans cette phase de croissance et s'établissent à 10,4 M€. Elles intègrent des charges externes sous contrôle à 3,5 M€ (+1,2 M€), notamment lié aux frais de prestations de services et aux efforts de vente et marketing. Les charges de personnel en hausse de 2,7 M€ ressortent à 6,9 M€ en lien avec le renforcement des effectifs (+50 collaborateurs par rapport au 30 juin 2022) ce qui est cohérent avec la structuration de la société pour gérer la forte croissance de son activité ;

La marge brute n'est pas encore normative même si elle est remontée de 2 points au second semestre par rapport au 1 er semestre. Les effets de « têtes de série » des premières stations H40 (1 tonne/jour) ont été amoindris tout au long de l'exercice et la société se fixe l'objectif de poursuivre l'amélioration de la marge brute avec l'augmentation des volumes de ventes des stations H40.

Après impact non-cash du Plan d'attribution d'actions gratuites à tous les salariés annoncé lors de l'introduction en bourse d' HRS , l'EBITDA 2022/2023 ressort maitrisé à -3,7 M€ (application de la norme IFRS 2).

En outre, la forte hausse séquentielle de l'activité au second semestre (+8,3 M€ par rapport au S1 2022/2023) a permis d'absorber une part importante des charges d'exploitation.

Après dotations nettes aux amortissements et provisions de 2,6 M€, qui intègrent 1,2M€ de dépréciation des créances à la suite du dépôt de bilan d'un client, le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à -6,2 M€.

Après la prise en compte d'un produit d'impôts différés de 1,3 M€ et d'un résultat financier négligeable, le résultat net de l'exercice 2022/2023 s'établit à -4,9 M€.

UNE CAPACITÉ FINANCIÈRE SAINE POUR SOUTENIR L'AMBITION DE HRS

Tableau de flux de trésorerie en milliers d'euros 2021/2022 2022/2023 CAF avant coût de l'endettement financier et impôt (1 267) (7 365) Variation du BFR (10 950) +6 698 FLUX NET DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNEL (I) (12 289) (667) Dont acquisitions nettes d'immobilisations (16 211) (16 230) Dont variation nette des placements à court terme - - FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'INVESTISSEMENT (II) (16 489) (16 229) Dont variation nette des emprunts +5 005 +12 320 FLUX NET DE TRESO. GÉNÉRÉ PAR LES OPE. DE FINANCEMENT (III) +5 010 + 12 769 VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III) (23 769) (4 126) TRÉSORERIE : CLÔTURE 34 669 30 543

La consommation de cash lié à l'activité a été très faible sur l'exercice à -0,7 M€ au 30 juin 2023. Elle intègre une capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt de -7,4 M€, compensée par une amélioration du Besoin en Fonds de Roulement de +6,7 M€. Les flux d'investissement sont restés stables à -16,2 M€, liés principalement i) au développement du nouveau site de production, pour 13,9 M€, ii) aux efforts R&D à hauteur de 2,3 M€. Les flux financiers ressortent à +12,8 M€ du fait de la souscription de 14,4 M€ de nouveaux emprunts, dédiés au financement du nouveau site et du remboursement de 1,4 M€ d'emprunts sur la période.

HRS dispose ainsi d'une trésorerie et équivalents de 30,5 M€ au 30 juin 2023, contre 34,7 M€ au 30 juin 2022 et d'une dette financière brute, principalement liée au financement du nouveau site, de 21 M€ hors dettes locatives.

IMPORTANTES CONQUÊTES COMMERCIALES

Au cours de cet exercice, HRS a signé des accords majeurs et des commandes aussi bien en France qu'en Europe, avec de grands acteurs comme Hype, Engie, pHYnix, Plug Power, GCK et un leader français des travaux publics [4] . Le partenariat avec Hympulsion (ZEV) s'est également intensifié avec la montée en capacité de plusieurs stations vers des stations HRS40.

Le carnet de commandes [5] qui inclut les contrats-cadres de nos clients au 27 juillet 2023 ressort à 108 M€, représentant 87 stations dont 12 sont déjà installées en Europe. Sa matérialisation progressive en chiffre d'affaires au cours des prochains exercices, dont 23 M€ prévus en 2023/2024, permettra de nourrir la croissance dynamique de la société dans le cadre de son plan 2021-2025. Par ailleurs, post clôture, HRS a enregistré une nouvelle commande de la part de GCK en septembre 2023.

En parallèle, le pipeline commercial de HRS , actualisé semestriellement, est composé notamment de commandes potentielles et projets identifiés en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 133 M€ avec des livraisons sur la période 2023?2026. Ce montant a fortement augmenté grâce au dynamisme du secteur en matière de mobilité lourde, en effet 80% des besoins affichés correspondent à des stations HRS40 (1 tonne / jour).

AMBITIONS DE FORTE CROISSANCE ET D'UN EBITDA COURANT POSITIF AU 30 JUIN 2024

S'appuyant sur son carnet de commandes et sur les négociations en cours avec de nombreux clients à la fois historiques et nouveaux prospects, HRS vise au 30 juin 2024, la poursuite de la forte croissance de son chiffre d'affaires, qui devrait progresser entre +50 et +100% par rapport à cet exercice 2022/2023.

La croissance des effectifs ralentira nettement au cours des prochains mois en ligne avec les objectifs d'efficience opérationnelle et financière de HRS , qui vise à délivrer un EBITDA courant positif au 30 juin 2024 en bénéficiant également de la remontée progressive de la marge brute .

HRS poursuit ainsi son plan de développement qui vise à renforcer sa position de leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène avec un positionnement privilégié sur la mobilité lourde, et accélère en parallèle son déploiement industriel et commercial notamment avec :

Son nouveau site de production le plus important du monde dédié au ravitaillement de la mobilité hydrogène . Dans un espace de 14 300 m², la capacité de production est dorénavant portée à au moins 180 stations par an, permettant de répondre à la poursuite de l'accélération de la demande mondiale.

Le déploiement d'une force commerciale en Europe. Le recrutement de deux business developers pour renforcer la force commerciale en France a été réalisé en complément de la présence commerciale ibérique et du partenariat en Italie avec Simplifhy. Les recrutements de business developers , sur les zones germanophones et nord-européennes, restent une priorité. La présence d' HRS en Espagne a été renforcée par la création d'une filiale en juillet 2023. Par ailleurs, compte tenu de l'accélération de la dynamique du marché italien, HRS projette de créer une filiale pour adresser ce marché avant la fin 2023. Enfin, l'engouement de la mobilité hydrogène dans les zones d'Amérique du Nord, en Chine, et au Moyen-Orient, incite HRS à accélérer les discussions avec des partenaires industriels et commerciaux pour la conquête de ces marchés.

PERSPECTIVE 2025 CONFIRMÉE

HRS confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 M€ de chiffre d'affaires au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période 2021-2025. HRS confirme également l'objectif d'atteindre environ 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) au 30 juin 2025.

PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE COMMUNICATIONS FINANCIÈRES

HRS publiera son chiffre d'affaires semestriel 2023/2024 le 24 janvier 2024 après bourse.

publiera son chiffre d'affaires semestriel 2023/2024 le 24 janvier 2024 après bourse. La société a lancé un projet de publication de son premier rapport extra-financier d'ici fin 2023. Cette publication aura pour objectif de communiquer sur la stratégie ESG de HRS en incluant l'empreinte carbone, la matrice de matérialité, et les objectifs/KPIs qui en découleront.

en incluant l'empreinte carbone, la matrice de matérialité, et les objectifs/KPIs qui en découleront. Enfin, le 23 novembre 2023, HRS organisera une journée investisseurs sur son site dans le sud de Grenoble (HRS Capital Markets Day) afin de leur donner l'opportunité de visiter le nouveau site de production de stations hydrogène.

ANNEXES

Bilan

En milliers d'euros 2023.06 2022.06 Ecart d'acquisition 450 450 Immobilisations incorporelles 3 284 1 534 Immobilisations corporelles 27 235 9 680 Droits d'utilisation 1 461 1 781 Immobilisations financières 6 176 6 142 Impôts différés - actif 4 721 2 805 Actif non courant 43 327 22 392 Stocks et en-cours 3 816 2 119 Créances d'exploitation 36 172 24 308 Autres actifs courants 2 676 1 879 Trésorerie et équivalents de trésorerie 30 543 34 670 Actif courant 73 206 62 976 Total ACTIF 116 533 85 368 Capital 1 518 1 516 Primes liées au capital 68 206 68 208 Réserves (4 956) (3 062) Résultat net Part du groupe (4 872) ( 234) Capitaux propres part du groupe 59 897 66 428 Total des capitaux propres 59 897 66 428 Engagements retraite et assimilés 112 120 Endettement non courant 19 346 6 602 Dettes sur droit d'utilisation - Non courantes 1 040 1 318 Autres passifs non courants 1 374 1 205 Passif non courant 21 872 9 245 Provisions courantes 65 65 Endettement courant 1 632 898 Dettes sur droit d'utilisation - Courantes 486 487 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 306 3 955 Autres passifs courants 15 277 4 290 Passif courant 34 765 9 694 Total PASSIF 116 533 85 368

Compte de résultat

Etat du résultat net en milliers d'euros 2023.06 2022.06 Chiffre d'affaires 30 082 17 034 Achats consommés (23 190) (11 944) Charges externes (4 317) (2 142) Charges de personnel (7 420) (4 199) Impôts et taxes (120) (98) Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions (2 561) (778) Autres produits et charges opérationnels courants 1 314 1 724 Résultat opérationnel courant (6 212) (404) Produits opérationnels non courants 16 10 Charges opérationnelles non courantes 5 (2) Autres produits et charges opérationnels non courants 20 8 Résultat opérationnel (6 192) (396) Coût de l'endettement financier brut (267) (49) Coût de l'endettement financier net (267) (49) Autres produits et charges financiers 274 115 Résultat financier 7 65 Impôts sur les résultats 1 313 97 Résultat net des activités poursuivies (4 872) (234) Résultat net de l'ensemble consolidé (4 872) (234) Intérêts minoritaires (0) Résultat net (Part du groupe) (4 872) (234) Ecarts actuariels sur engagements de retraite 3 22 Plus-value réalisée sur titres 298 Moins-value latente sur titres (2 799) (1 770) Impôts différés 700 363 Total des autres éléments du résultat global nets d'impôts (2 096) (1 088) RESULTAT GLOBAL (6 968) (1 322)

Tableau des flux de trésorerie

Tableau de flux de trésorerie consolidé 2023.06 2022.06 Résultat net total des entités consolidées (4 872) (234) Dotations nettes aux amortis. dépr. et provisions 1 381 785 Eléments calculés ou gains/pertes liés aux var. de juste valeur (2 807) (1 770) Élimination des plus ou moins-values de cessions d'actifs (14) (9) Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (8) 9 CAF après coût de l'endettement financier (6 319) (1 219) Coût de l'endettement financier 267 49 Charge d'impôt de la période, y compris impôts différés (1 313) (97) CAF avant coût de l'endettement financier et impôt (7 365) (1 267) Variation du BFR 6 698 (11 023) FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'EXPLOITATION (I) (667) (12 289) Acquisitions d'immobilisations (16 246) (16 221) Acquisitions d'immobilisations incorporelles (2 282) (1 015) Acquisitions d'immobilisations corporelles (17 914) (9 106) Dettes et créances sur acq/cessions d'immobilisations 3?985 Acquisitions autres immobilisations financières (35) (6 100) Cessions d'immobilisations 16 10 Réduction des autres immobilisations financières 1 60 Incidence des variations de périmètre (339) FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'INVESTISSEMENT (II) (16 229) (16 489) Variation nette des emprunts 12 769 5 005 Dont remboursements des droits d'utilisation (IFRS16) (449) (502) Variation nette des concours bancaires 0 5 FLUX NET DE TRESO. GENERE PAR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT(III) 12 769 5 010 VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III + IV) (4 126) (23 769) Trésorerie : ouverture 34 669 58 438 Trésorerie : clôture 30 543 34 669

[1] L'EBITDA courant, tel que présenté dans les états financiers consolidés, correspond au chiffre d'affaires moins les coûts directs, les frais de personnel et les frais généraux et hors dépenses non courantes.

[2] Hors dotations aux amortissements et provisions

[3] EBITDA : selon la définition de la Société, est obtenu en éliminant du résultat net : l'amortissement des actifs reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprises ; les amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles ; les autres charges ou produits opérationnels non récurrents, le coût de l'endettement financier net et les autres produits et charges financiers, la charge d'impôt.

[4] Cf. Communiqué de presse du 10 juillet 2023 : Commande d'une station de ravitaillement en hydrogène pour un dépôt de bus

[5] Carnet de commandes, actualisé semestriellement : bons de commande reçus + engagements de commandes probabilisés dans le cadre des partenariats long terme

