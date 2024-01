HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Information mensuelle relative aux droits de vote

Grenoble, le 3 janvier 2024

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

En application de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF et de l'article L.223-8 II du Code de commerce.

Dénomination sociale de l'émetteur : HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS

Adresse du siège social : 283 Route des Lavières, 38800 Champagnier

Place de cotation : Euronext Growth

Mnémonique : ALHRS

Code ISIN : FR0014001PM5

Date d'arrêté Nombre d'actions composant le capital Nombre total

de droits de vote théoriques Nombre total

de droits de vote exerçables* 31 décembre 2023 15 247 451 25 368 555 25 339 656

*Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.

PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 30 juin 2023, HRS comptait 128 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

