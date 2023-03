HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HYMPULSION CHOISIT HRS POUR UNE COMMANDE DE 2 STATIONS HYDROGÈNE DE GRANDE CAPACITÉ HRS40 POUR LE PROGRAMME ZERO EMISSION VALLEY (ZEV)

HYMPULSION CHOISIT HRS POUR UNE COMMANDE

DE 2 STATIONS HYDROGÈNE DE GRANDE CAPACITÉ HRS40

POUR LE PROGRAMME ZERO EMISSION VALLEY (ZEV)

Grenoble, le 13 mars 2023 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène , annonce avoir reçu une demande de montée en gamme, avec la fourniture de

2 stations HRS40 (40 kg / heure soit 1 tonne / jour), de la part de la société HYmpulsion, en charge du projet Zero Emission Valley (« ZEV »).

Le projet Zero Emission Valley vise à développer, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une filière de mobilité décarbonée, rentable et pérenne, à travers le déploiement simultané d'infrastructures de production, de stockage et de distribution d'hydrogène vert d'une part et la mise à disposition de véhicules à hydrogène d'autre part.

Le plan prévoit, d'ici à 2024, le déploiement de 18 stations hydrogène, et de 450 véhicules légers à pile combustible zéro-émission utilitaires et de l'ordre de 115 bus, camions et autocars, ainsi que la production d'hydrogène vert. Ce projet a pour objectif de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la région pionnière de la mobilité hydrogène en France et l'un des premiers territoires neutres en carbone au niveau européen, tout en participant à la création de modèles rentables et duplicables à l'échelle européenne.

À date, sur ce programme, 3 stations ont été inaugurées dont notamment la station de Saint-Priest fabriquée par HRS . Cette station HRS14 (14 kg / heure) représente aujourd'hui la plus large capacité de débit journalier du réseau ZEV. De plus, un prochain déploiement est prévu à Aubenas (07) avec une station HRS14 (14 kg / heure) précédemment commandée.

Dans ce contexte, HYmpulsion va accélérer le déploiement de son réseau de distribution dans les prochains mois et choisit HRS pour fournir 3 stations hydrogène dont les premières stations de plus grandes capacités en commandant deux stations HRS40 (40 kg / heure soit 1 tonne/jour) qui seront installées à Lyon Saint-Exupéry (69) et à Malataverne (26).

Hassen Rachedi, Fondateur et Président Directeur Général ajoute : « C'est un grand plaisir pour HRS d'accroitre notre implication dans le programme ZEV. HYmpulsion est pionnier dans l'essor de la mobilité hydrogène en France et notre place est à leur côté pour accélérer l'adoption de cette énergie zero-carbone pour décarboner les transports. Nous sommes aujourd'hui la seule entreprise française capable de fabriquer des stations de large capacité nécessaires au déploiement massif de la mobilité hydrogène, c'est donc naturel de voir à nouveau HRS et HYmpulsion travailler ensemble. Il reste encore des stations à pourvoir dans le cadre du programme ZEV et nous pensons pouvoir encore apporter tout notre savoir-faire pour aider à bâtir un des programmes hydrogène les plus ambitieux d'Europe. »

Thierry Raevel, Président de HYmpulsion déclare : « En tant que Président d'HYmpulsion, je suis très heureux de poursuivre la collaboration avec la société HRS . L'excellence technique de HRS basée sur ses capacités de recherche et d'innovation, conjuguée à son excellence opérationnelle impulsée par son Président-Directeur Général Hassen Rachedi, font de HRS un partenaire majeur d'HYmpulsion. Je suis aussi heureux d'annoncer ce jour à M. Hassen Rachedi, la commande de 2 HRS40. Ensemble nous contribuons donc à un développement plus harmonieux de l'environnement tout en créant des emplois sur ce territoire. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

