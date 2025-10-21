HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS REMPORTE UNE NOUVELLE COMMANDE POUR UNE STATION DE RAVITAILLEMENT HYDROGÈNE

Grenoble, le 21 octobre 2025 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce avoir reçu une nouvelle commande d'un acteur majeur pour la fourniture et l'installation d'une station hydrogène d'une capacité de 300 kg/jour (HRS 14).

Cette station HRS14 bi-pression sera installée d'ici au 2 ème trimestre 2026 et ravitaillera en back-to-back tous types de véhicules hydrogène lourds et légers à 700 bar et 350 bar grâce à 2 bornes de distribution.

HRS démontre une nouvelle fois sa capacité à répondre aux besoins des plus grands donneurs d'ordre dans leurs projets de mobilité bas carbone ainsi qu'à fidéliser ses clients , convaincus par la qualité et la fiabilité des équipements fournis. Enfin, ce nouveau projet illustre également la rapidité d'exécution de HRS , capable de déployer en quelques mois à travers l'Europe des solutions de grande capacité fiables et performantes.

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS , déclare : « Nous sommes très heureux de cette nouvelle marque de confiance qui émane d'un acteur majeur. Cette commande témoigne de l'excellence technique de nos solutions, qui démontrent chaque jour leur fiabilité et leur capacité à répondre aux besoins du marché, ainsi que de la relation privilégiée que nous entretenons avec nos clients. Elle démontre une nouvelle fois notre capacité à remporter des succès commerciaux et à être identifié comme un acteur de référence. Enfin, je tiens à rappeler que nous disposons désormais de 30 stations installées et que cette commande porte à 20 le nombre de stations actuellement en commande . Notre parc prévisionnel à ce jour compte ainsi 50 stations. »

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec trente stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

