HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS REMPORTE UNE COMMANDE STRATEGIQUE EN EUROPE POUR UNE STATION HYDROGENE DE TRES HAUTE CAPACITE (4 TONNES H2/JOUR) DEDIEE AU TRANSPORT PUBLIC

Grenoble, le 27 février 2025 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir signé un accord avec un acteur majeur du secteur pour la commande d'une station hydrogène de très grande capacité, capable de comprimer 4 tonnes d'hydrogène par jour (soit 160 kg par heure ), opérationnelle début 2026. Cette commande constitue une première en Europe pour une infrastructure de cette envergure et démontre une fois de plus la capacité de HRS de répondre aux besoins croissants du marché.

À l'issue d'un processus d'appel d'offres compétitif, cette société engagée dans la transition énergétique a choisi HRS pour son expertise éprouvée et sa capacité à concevoir des solutions innovantes et performantes. La station sera installée dans un grand centre urbain européen au premier semestre 2026 et permettra le ravitaillement quotidien en continu pour le transport public.

HRS renforce ainsi son leadership en répondant aux exigences d'opérateurs de transport public, qui recherchent des solutions fiables et performantes pour décarboner leur flotte. Ce projet démontre une nouvelle fois la capacité de HRS à proposer des solutions adaptées pour le ravitaillement de la plus grande flotte de véhicules de transport public hydrogène en Europe à ce jour .

Pour répondre aux besoins du client, HRS a développé une solution industrielle de grande envergure , intégrant une capacité de compression de 160 kg d'hydrogène par heure et 6 terminaux de distribution . Cette commande renforce la présence de HRS sur un marché européen en forte expansion et confirme son savoir-faire pour le développement de stations destinées à la mobilité lourde. Enfin, elle témoigne une nouvelle fois de la reconnaissance de la capacité d'exécution de HRS par les plus grands donneurs d'ordre.

La mise en œuvre de cet accord débutera prochainement et HRS précisera les détails du projet dans un communiqué ultérieur.

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS , déclare : « Cette reconnaissance d'un acteur majeur pour ce projet ambitieux est une validation de nos efforts constants pour relever les défis de la transition énergétique. Cette première commande pour notre station HRS160 de haute capacité est une étape importante pour HRS , récompensant l'engagement de nos équipes à développer des stations toujours plus performantes et adaptées aux besoins croissants du marché. Je suis convaincu que cette station démontrera la pertinence de l'hydrogène pour le ravitaillement de flottes de véhicules lourds et ouvrira la voie à de nouvelles opportunités. »

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec vingt-huit stations de 200 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

