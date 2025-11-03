HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS OUVRE UNE FILIALE À DUBAÏ POUR ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT AU MOYEN-ORIENT - Nouvelle étape dans la stratégie d'expansion internationale du leader européen des stations hydrogène

Grenoble, le 3 novembre 2025 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce l'ouverture de sa filiale à Dubaï (Émirats Arabes Unis). Cette nouvelle implantation démontre la volonté de l'entreprise de renforcer sa présence dans une région à fort potentiel pour la mobilité hydrogène et constitue une étape majeure dans la stratégie d'expansion mondiale de HRS.

Une implantation stratégique pour accompagner la croissance de la mobilité hydrogène au Moyen-Orient

L'ouverture de HRS Dubaï s'inscrit dans la continuité de la stratégie internationale du Groupe, visant à renforcer sa présence commerciale et opérationnelle dans les régions où les investissements dans l'hydrogène bas carbone s'accélèrent.

Les pays du Golfe affichent aujourd'hui des a mbitions fortes pour devenir des pôles majeurs de l'hydrogène mondial , grâce à leurs ressources énergétiques abondantes, leurs infrastructures modernes et leurs politiques publiques ambitieuses. Cette implantation permet à HRS de répondre à l'intérêt croissant des autorités locales, des investisseurs et des opérateurs de mobilité pour des solutions hydrogène fiables et durables.

Dans un contexte où les prises de commande d' HRS à l'international ont déjà représenté 67% des commandes totales sur l'exercice précédent, l'ouverture de cette filiale à Dubaï s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance de HRS .

Une présence locale pour renforcer la proximité avec les acteurs régionaux

En s'implantant à Dubaï, véritable carrefour régional de l'énergie et de l'innovation , HRS renforce sa proximité avec les décideurs, investisseurs et opérateurs de la filière hydrogène du Moyen-Orient.

HRS sera ainsi en capacité d' accompagner les grands projets de la région et de développer des partenariats durables avec les acteurs publics et privés engagés dans la décarbonation des transports et la mobilité hydrogène, en leur apportant son expertise et son savoir-faire en matière d'accompagnement technique sur le terrain.

Au Moyen-Orient, HRS a déjà déployé avec succès une première station hydrogène opérationnelle depuis plus d'un an à Neom, en Arabie Saoudite [1] , démontrant notamment la performance de ses solutions en conditions climatiques contraintes.

Une structure dédiée au développement régional

Le développement de la zone sera assuré depuis Dubaï par Yanis MOUHAMOU, Business Developer, chargé de piloter les opportunités locales et de coordonner les initiatives stratégiques, sous la supervision de Rémi PONCET, Directeur commercial de HRS .

Hassen RACHEDI, fondateur et Président Directeur Général de HRS , ajoute : « Le Moyen-Orient bénéficie d'un écosystème exceptionnel pour le développement de la mobilité hydrogène : une production d'hydrogène compétitive, une vision stratégique à long terme et des politiques publiques volontaristes. Notre implantation à Dubaï nous permet d'être au cœur de cette dynamique et d'accompagner concrètement les ambitions de la région. »



HRS Dubaï

DMCC | Almas Tower

Jumeirah Lake Towers - Dubaï - Émirats arabes unis

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec trente stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

[1] Voir le communiqué de presse du 9 janvier 2025 .