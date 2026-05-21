HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS LANCE LA RÉALISATION DE SA PREMIÈRE SOLUTION DE BACK UP ÉNERGETIQUE POUR INFRASTRUCTURES CRITIQUES, AVEC LA TECHNOLOGIE DE BALLARD POWER SYSTEMS

Grenoble, le 21 mai 2026 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce le début de la réalisation de sa première Secure Power Unit (SPU), une solution modulaire de production électrique hydrogène conçue comme un back-up énergétique destinée à la sécurisation énergétique des infrastructures critiques (data centers, infrastructures critiques, sites industriels sensibles et applications nécessitant une continuité d'alimentation sécurisée).

Le démonstrateur SPU intégrera des piles à combustible PEM fournies par Ballard Power Systems , référence mondiale des technologies de piles à combustible.

Comme annoncé, HRS accélère le développement de solutions de back-up électrique à hydrogène destinées à sécuriser l'alimentation des data centers et des infrastructures critiques. Cette étape concrète s'inscrit pleinement dans la stratégie de diversification de HRS , visant à valoriser ses expertises technologiques et industrielles dans l'hydrogène sur des marchés énergétiques adjacents à fort potentiel, au-delà des seules infrastructures de ravitaillement .

Avec le SPU, HRS entend capitaliser sur ses savoir-faire historiques dans le stockage et la distribution d'hydrogène, l'intégration de systèmes complexes, la sécurité industrielle et la supervision en temps réel, tout en restant centré sur son cœur technologique hydrogène. HRS engage ainsi une nouvelle étape dans l'élargissement de son positionnement sur la chaîne de valeur de l'hydrogène.

Ce démonstrateur sera installé en 2027 sur la zone d'essais de HRS à Champagnier . Il permettra de valider les premières briques technologiques de la SPU, notamment l'intégration hydrogène-électricité, l'architecture de sécurité, le contrôle-commande, la supervision, les procédures d'exploitation et les premiers niveaux de performance.

La SPU vise à répondre à la croissance rapide des besoins en puissance électrique sécurisée, portée notamment par le développement du numérique, de l'intelligence artificielle et des infrastructures stratégiques. Les exploitants d'infrastructures critiques recherchent des alternatives fiables aux groupes électrogènes conventionnels, permettant de conjuguer disponibilité de puissance, résilience opérationnelle et réduction des émissions locales.

Le programme de développement SPU est actuellement orienté vers une première configuration cible d'une puissance d'1 mégawatt (MW), dimensionnée pour répondre aux besoins de sécurisation énergétique des infrastructures critiques. Cette approche doit permettre de préparer une montée en puissance progressive vers des solutions multi-MW adaptées aux usages industriels, énergétiques et numériques intensifs.

Cette première commande s'inscrit dans une démarche progressive de développement, de démonstration et de qualification de la solution SPU. Les enseignements issus de ce démonstrateur permettront à HRS de consolider ses choix d'architecture et d'évaluer les différentes options technologiques afin de préparer, dans les meilleures conditions, une future offre industrielle performante, fiable, sûre et compétitive.

Hassen RACHEDI, fondateur et Président Directeur Général de HRS, déclare : « Ce jalon marque une étape concrète dans notre stratégie de diversification et dans le développement de notre Secure Power Unit. Avec ce démonstrateur, qui sera installé sur notre zone d'essais de Champagnier, nous entrons dans une phase opérationnelle de validation de notre architecture hydrogène-électricité. Notre objectif est d'avancer avec rigueur : tester, qualifier et valider les solutions technologiques afin de préparer une offre industrielle performante, fiable et compétitive pour répondre aux besoins croissants de sécurisation électrique des data centers et des infrastructures critiques. »

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

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