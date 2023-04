HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS et Gaia future Energy s'associent pour accélérer le développement de la mobilité à base d'hydrogène vert

Grenoble, le 24 avril 2023 - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène et Gaia future Energy, le développeur marocain d'hydrogène vert société affiliée du groupe Gaia Energy , annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord visant à fournir des solutions globales de distribution d'hydrogène vert pour la mobilité, associant l'hydrogène vert produit par Gaia future Energy et la station de ravitaillement en hydrogène de HRS . Les parties souhaitent également aboutir à un accord croisé de distribution, créateur de synergies commerciales.

Gaia Energy est l'un des principaux promoteurs d'énergies renouvelables en Afrique. Le Groupe développe des projets d'ampleur de production d'énergie renouvelable et de produits dérivés, avec une solide expérience dans la production d'hydrogène vert destinée principalement à l'exportation vers l'Europe.

Dans le cadre du protocole d'accord, les équipes de HRS et de Gaia future Energy collaboreront pour accélérer le développement des infrastructures d'hydrogène vert, en particulier sur les marchés européens. Les partenaires ciblent notamment le développement conjoint de projets de mobilité hydrogène à grandes échelles, où HRS fournirait les solutions de distributions d'hydrogène approvisionnées en H2 vert produit par Gaia future Energy au Maroc. Les partenaires entendent également poursuivre l'exploration de nouvelles opportunités commerciales au Maghreb.

Bénéficiant d'une climatologie (vents forts et rayonnement solaire élevé) très favorable à la production compétitive d'ENR et donc d'hydrogène vert, le Maroc est particulièrement bien placé pour occuper une part importante sur le marché de l'exportation d'hydrogène renouvelable à destination de l'Europe. De plus, les infrastructures existantes et la proximité avec l'Europe du Sud permettent également un transport aisé vers l'Europe.



Moundir Zniber, fondateur de Gaia future Energy a déclaré : Nous sommes fiers et heureux de pouvoir apporter une contribution significative à la construction de ce nouveau modèle de coopération entre le Maroc et l'Europe, dans une vision d'un avenir décarboné où le Maroc deviendrait une source stratégique d'approvisionnement de carburant vert dans la mobilité européenne, à travers HRS qui a eu le courage et la force de créer ce nouveau marché d'avenir.

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS , a déclaré : " Nous sommes ravis de collaborer avec Gaia future Energy pour accélérer la transition vers une mobilité plus propre et plus durable en Europe et au Maghreb. Cet accord s'inscrit dans la volonté partagée de répondre aux défis de la transition énergétique en accélérant le développement de la mobilité à base d'hydrogène vert, grâce à des solutions compétitives communes. Cette collaboration stratégique nous permettra de déployer conjointement des projets d'hydrogène vert à grande échelle, en conjuguant les savoir-faire complémentaires de nos deux entreprises. Nous sommes convaincus que l'hydrogène vert est un vecteur clé de la décarbonation des transports, et nous sommes impatients de travailler avec Gaia futureEnergy.

À PROPOS DE GAIA FUTURE ENERGY

Gaia Future Energy est l'un des principaux développeurs internationaux d'hydrogène vert en Afrique, avec un pipeline de 80 GW de projets d'hydrogène vert en cours de développement. En tant que société affiliée du groupe Gaia Energy, elle se spécialise dans le développement et le financement de projets de production d'hydrogène et de ses dérivés à grande échelle en Afrique.

Gaia Future Energy ambitionne de produire à partir de ses projets au Maroc un volume d'1 million de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030 et de 3 millions de tonnes d'ici 2040, destiné au marché européen, tout en proposant le prix le plus compétitif pour l'hydrogène vert dans le monde."

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

