HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS ANNONCE L'ORGANISATION D'UNE VISIOCONFÉRENCE OUVERTE À TOUS LE MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025

Grenoble, le 21 novembre 2025 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce l'organisation d'une visioconférence ouverte à tous les investisseurs, qu'ils soient actionnaires ou non de la société, le mercredi 26 novembre 2025 à 18h.

Hassen RACHEDI, fondateur de HRS et Président Directeur Général, et Kader HIDRA, Directeur administratif et financier, reviendront sur les dernières actualités de la société, les raisons et modalités de l'augmentation de capital [1] ainsi que la stratégie de HRS .

Pour plus d'informations sur l'augmentation de capital ouverte à tous lancée par HRS , cliquez ici .

Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence, cliquez sur lien ci-dessous :

Je souhaite participer à la visioconférence du 26 novembre 2025 à 18h

La conférence inclura une session de questions/réponses. Vous pouvez dès à présent transmettre vos questions à hrs@actus.fr

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec trente-et-une stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

[1] Voir le communiqué de presse du 20 novembre 2025 .