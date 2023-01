HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Bilan semestriel du contrat de liquidité

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Grenoble, le 6 janvier 2023 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS - HRS à PORTZAMPARC – BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2022 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 692 titres HRS

247 568,19 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21 047 titres HRS

280 850,64 euros

Il est rappelé que lors du transfert du contrat de liquidité en date du 11 février 2022 de la Société de Bourse Gilbert DUPONT à PORTZAMPARC – BNP PARIBAS, les moyens suivants ont été mis à disposition :

21 855 titres HRS

254 417,39 euros

Un apport complémentaire de 200 000 euros a été fait le 10 janvier 2022

Au cours du 2 nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats 31 038 titres 697 555,78 € 447 transactions Ventes 29 393 titres 664 273,33 € 403 transactions

Prochains rendez-vous de communication financière :

Chiffre d'affaires semestriel 2022/2023 le 19 janvier 2023 après bourse

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 35

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 447 31 038 697 555,78 TOTAL 403 29 393 664 273,33 04/07/2022 8 400 7627,52 01/07/2022 1 80 1568 05/07/2022 2 51 969,05 04/07/2022 2 200 3984 06/07/2022 3 201 3809,03 05/07/2022 4 234 4473,68 07/07/2022 1 100 1900 06/07/2022 5 242 4648,05 11/07/2022 2 200 3910 07/07/2022 1 74 1435,6 13/07/2022 1 100 1940 08/07/2022 3 204 3979,2 14/07/2022 11 729 13984,26 13/07/2022 1 100 1980 15/07/2022 7 483 9296,78 14/07/2022 2 6 115,58 21/07/2022 3 150 3195 15/07/2022 5 203 3938,65 25/07/2022 2 200 4500 18/07/2022 3 200 3959 28/07/2022 8 359 8449,89 19/07/2022 3 250 5040 29/07/2022 19 960 22258,27 20/07/2022 5 350 7297,01 01/08/2022 5 450 10476,99 21/07/2022 3 300 6540 02/08/2022 7 600 13585,02 22/07/2022 4 300 6590,01 03/08/2022 2 120 2690 25/07/2022 5 350 7960,02 04/08/2022 6 500 11280 26/07/2022 8 500 11570 05/08/2022 6 450 9765 27/07/2022 4 300 7140 08/08/2022 2 64 1394,6 28/07/2022 1 50 1200 10/08/2022 4 350 7920,99 29/07/2022 5 136 3184,06 12/08/2022 4 350 7920,01 01/08/2022 2 200 4732 15/08/2022 2 119 2706,54 02/08/2022 1 100 2270 17/08/2022 2 150 3434 03/08/2022 3 300 6843 18/08/2022 1 100 2288 05/08/2022 2 99 2157,76 19/08/2022 5 374 8514,52 08/08/2022 7 452 9926,55 22/08/2022 2 200 4470 09/08/2022 7 591 13461,33 24/08/2022 10 650 14768,98 10/08/2022 1 50 1137 25/08/2022 1 55 1249,6 11/08/2022 2 29 658,8 26/08/2022 2 133 3023,74 12/08/2022 1 42 952,56 29/08/2022 1 100 2294 15/08/2022 4 308 7081,69 30/08/2022 1 100 2318 16/08/2022 3 205 4726,81 01/09/2022 8 700 16439,01 17/08/2022 3 239 5533,23 02/09/2022 1 100 2350 18/08/2022 1 62 1422,28 05/09/2022 1 40 940 22/08/2022 1 1 22,48 06/09/2022 2 162 3826,72 23/08/2022 9 880 20315,24 07/09/2022 2 146 3426,4 25/08/2022 9 447 10273,22 08/09/2022 3 297 6890,7 26/08/2022 2 109 2503,54 12/09/2022 4 330 7698,6 29/08/2022 7 602 13992,29 14/09/2022 4 224 5576,91 30/08/2022 10 1269 29617,57 15/09/2022 7 600 14905,02 31/08/2022 5 431 10189,01 16/09/2022 11 575 14044,49 01/09/2022 4 287 6834,82 19/09/2022 11 675 16100,03 02/09/2022 1 100 2384 20/09/2022 3 250 5780 05/09/2022 1 100 2380 21/09/2022 5 400 9169 06/09/2022 3 190 4549,36 22/09/2022 2 101 2290,72 07/09/2022 2 107 2543,52 23/09/2022 14 830 18129,03 08/09/2022 2 113 2659,4 26/09/2022 10 675 14007,53 09/09/2022 3 254 6019,95 27/09/2022 1 25 524 12/09/2022 1 100 2370 28/09/2022 1 48 1001,28 13/09/2022 4 364 8752,23 29/09/2022 6 401 8957,1 14/09/2022 3 115 2885,6 30/09/2022 11 725 15527,47 15/09/2022 4 348 8814 03/10/2022 6 400 8160 16/09/2022 3 155 3900 06/10/2022 1 1 20,22 20/09/2022 4 380 8910,01 10/10/2022 7 500 10680 22/09/2022 2 101 2302,72 11/10/2022 8 498 10568,81 27/09/2022 7 483 10015,83 12/10/2022 4 300 6297,99 28/09/2022 7 577 12551,48 20/10/2022 2 200 4662 29/09/2022 6 439 10035,36 21/10/2022 5 400 9255 30/09/2022 1 6 134,4 26/10/2022 4 302 7477,13 03/10/2022 1 100 2090 27/10/2022 1 100 2450 04/10/2022 4 295 6035,49 28/10/2022 7 500 12220 05/10/2022 1 74 1517 31/10/2022 1 100 2440 06/10/2022 3 198 4066,41 01/11/2022 3 300 7410 07/10/2022 10 742 15549,95 02/11/2022 2 200 4948 10/10/2022 1 20 424 03/11/2022 1 100 2466 11/10/2022 1 18 393,48 04/11/2022 1 50 1236 12/10/2022 1 58 1241,2 07/11/2022 1 100 2482 13/10/2022 1 70 1491 08/11/2022 17 1000 24455 14/10/2022 6 546 11980,61 09/11/2022 5 400 9719 17/10/2022 4 186 4178,56 10/11/2022 1 59 1441,96 18/10/2022 4 281 6364,26 11/11/2022 1 20 496,8 19/10/2022 9 741 17261,89 14/11/2022 2 100 2515 20/10/2022 2 143 3342,95 15/11/2022 10 606 14956,38 21/10/2022 2 150 3519 17/11/2022 6 365 8772,3 24/10/2022 6 528 12795,45 18/11/2022 8 505 11949,61 25/10/2022 5 499 12343,06 22/11/2022 4 305 7203,09 26/10/2022 2 125 3114 23/11/2022 4 251 5935,67 31/10/2022 1 34 835,04 25/11/2022 2 112 2648,2 01/11/2022 4 395 9922,2 28/11/2022 2 167 3974,58 02/11/2022 2 101 2511 29/11/2022 6 408 9663,52 03/11/2022 2 70 1754,2 30/11/2022 5 400 9222 04/11/2022 1 100 2482 01/12/2022 9 650 14620 07/11/2022 2 153 3830,29 02/12/2022 4 350 7684,99 08/11/2022 2 39 966,96 05/12/2022 12 930 20313,8 09/11/2022 2 162 3956,32 06/12/2022 2 200 4282 10/11/2022 3 256 6333,44 07/12/2022 3 300 6276 11/11/2022 6 410 10321,83 08/12/2022 4 400 8240 14/11/2022 2 148 3749,2 09/12/2022 3 300 6128,01 15/11/2022 2 141 3558,37 14/12/2022 6 440 9379,61 16/11/2022 6 356 8643,96 15/12/2022 11 711 14860,33 17/11/2022 3 87 2117,94 16/12/2022 6 500 10300 18/11/2022 2 114 2725,34 20/12/2022 6 450 9534,02 21/11/2022 3 228 5434,95 22/12/2022 6 450 9338,99 22/11/2022 5 115 2733,92 27/12/2022 3 144 3218,44 23/11/2022 3 73 1730,46 28/12/2022 2 2 45 24/11/2022 2 114 2706,36 29/12/2022 1 1 22,68 25/11/2022 9 418 9979,42 30/12/2022 5 359 8061,85 28/11/2022 1 2 47,88 01/12/2022 1 33 739,2 02/12/2022 5 280 6291,35 09/12/2022 2 200 4108 12/12/2022 10 1000 20962 13/12/2022 8 725 15484,41 14/12/2022 4 313 6722,36 15/12/2022 4 320 6900,8 16/12/2022 7 691 14587,56 19/12/2022 2 200 4340 21/12/2022 3 264 5562,8 22/12/2022 2 200 4204 23/12/2022 13 1259 27359,2 27/12/2022 5 401 9054,42 28/12/2022 4 301 6826,38 29/12/2022 2 101 2304,68 30/12/2022 2 101 2314,88

