HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : 30 M EUR DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL , EN CROISSANCE DE +77%, SUPÉRIEUR À L'OBJECTIF

30 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

EN CROISSANCE DE +77%, SUPÉRIEUR À L'OBJECTIF [1]

108 M€ DE CARNET DE COMMANDES

TRAJECTOIRE DE CROISSANCE 2023-2025 CONFIRMÉE

28 nouvelles stations mises en production durant l'exercice, dont 50% de HRS40 (1 tonne/jour)

108 M€ de carnet de commandes (+48 M€ sur un an), dont plus de 26,7 M€ à reconnaitre en chiffre d'affaires sur l'exercice 2023/2024

133 M€ de chiffre d'affaires potentiel sur la période 2023-2026 en portefeuille de projets en négociation finale ou « short-list »

≈ 1 Mrd€ de pipeline de prospection sur des projets potentiels à 2027.

Chiffre d'affaires multiplié par 12, soit +1100 % par rapport à 2,5 M€ au 30 juin 2020

Effectif multiplié par près de 4 depuis 2020 pour atteindre aujourd'hui 128 collaborateurs

Grenoble, le 27 juillet 2023 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène , présente son chiffre d'affaires pour l'exercice 2022/2023 (période du 1 er juillet 2022 au 30 juin 2023).

En k€ 2021/2022 2022/2023 Variation Chiffre d'affaires (non audités) 17 034 30 082 +77% Dont Stations hydrogène 15 147 26 555 +75% Dont Tuyauterie industrielle et autres 1 887 3 527 +87%

Hassen Rachedi, PDG et fondateur de HRS : « Je remercie tous nos collaborateurs et collaboratrices grâce auxquels nous réalisons un chiffre d'affaires exceptionnel de 30 M€ sur cet exercice, dépassant largement nos objectifs initiaux. Cette nouvelle progression porte à 1 100% la croissance depuis juillet 2020 et témoigne de notre hypercroissance, de la puissance de nos partenariats stratégiques et de l'intensité de notre conquête commerciale.

Cette solide performance reflète également le fort dynamisme du marché de la mobilité hydrogène. Conforté par l'adoption par le conseil européen le 25 juillet 2023 de l'AFIR. Cette régulation prévoit le déploiement de stations d'une tonne/jour, au minimum tous les 200 km.

Dans ce contexte, n ous continuons de déployer activement notre réseau commercial en Europe afin de saisir pleinement ce formidable potentiel de marché, en France bien entendu, mais aussi en Espagne, où nous avons ouvert notre première filiale, et très prochainement en Italie.

De plus, le démarrage de la production sur notre nouveau site est une nouvelle étape importante, car cela nous permet de tripler notre capacité de production et de répondre à la demande croissante de stations de ravitaillement en hydrogène dans toute l'Europe. »

HRS, LEADER EUROPÉEN DES STATIONS HYDROGÈNE, POURSUIT SA FORTE CROISSANCE

Comme anticipé, HRS a connu un nouvel exercice de développement intense, illustré par de nombreuses commandes sur un marché européen dynamique. Le chiffre d'affaires annuel 2022/2023 ressort ainsi de 30 M€, en croissance de +77%, dont 26,6 M€ pour le segment des Stations hydrogène , en croissance de +75%.

En détail, le chiffre d'affaires « stations hydrogène » de 26,6 M€ provient de la contribution à l'avancement des 28 nouvelles stations mises en production lors de cet exercice. Elles intègrent les 14 premières stations 1 tonne/jour commandées par Hype, PHynix et Hympulsion - ZEV, et des 21 stations mises en production lors des deux exercices précédents.

En parallèle, l'activité historique de Tuyauterie industrielle ressort en nette progression à 3,5 M€ en croissance de +87%, notamment grâce à deux contrats avec des clients historiques.

IMPORTANTE CONQUÊTE COMMERCIALE : 87 STATIONS COMMANDÉES OU À COMMANDER DEPUIS 2021

Au cours de cet exercice, HRS a signé des accords majeurs et des commandes aussi bien en France qu'en Europe avec de grands acteurs comme Hype, Engie, pHYnix, Plug Power, GCK et un leader français des travaux publics [2] . Le partenariat avec Hympulsion (ZEV) a été intensifié avec la montée en capacité de plusieurs stations vers des stations HRS40.

Depuis son introduction en bourse, le nombre de stations HRS commandées et dans le carnet de commandes 3 s'élève ainsi à 87, sur un objectif de 100 stations à déployer entre 2021 et 2025. Sur ces 87 stations, 12 sont déjà installées en Europe. Par ailleurs, la société installera sur son nouveau site industriel de production et de R&D la première station HRS40 (1 tonne/jour) qui sera ouverte au public, sur l'agglomération grenobloise.

Le carnet de commandes [3] au 27 juillet 2023 ressort à 108 M€. Sa matérialisation progressive en chiffre d'affaires au cours des prochains exercices, dont 26,7 M€ prévus en 2023/2024, permettra de nourrir la croissance dynamique de la société dans le cadre de son plan 2021-2025.

En parallèle, le pipeline commercial de HRS , actualisé semestriellement, est composé de commandes potentielles et projets identifiés au 27 juillet 2023 :

en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres plusieurs stations pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 133 M€ avec des livraisons sur la période 2023?2026. Ce montant a fortement augmenté grâce au dynamisme du secteur en matière de mobilité lourde, en effet 80% des besoins affichés correspondent à des stations HRS40 (1 tonne / jour);

sur des appels d'offres plusieurs stations pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de avec des livraisons sur la période 2023?2026. Ce montant a fortement augmenté grâce au dynamisme du secteur en matière de mobilité lourde, en effet 80% des besoins affichés correspondent à des stations HRS40 (1 tonne / jour); des appels à projets et prospection sur lesquels HRS s'est positionné pour des stations livrables entre 2023 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel d'environ 1 Mrd€ . Le marché a notamment accéléré sous l'impulsion de grands plans européens transnationaux ainsi qu'en Europe du Sud où HRS étend son réseau commercial (Espagne et Italie).

NETTES AVANCÉES DANS LE CADRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ

HRS poursuit son plan de développement qui vise à étendre sa position de leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène avec un positionnement privilégié sur la mobilité lourde, et accélère en parallèle son déploiement industriel et commercial notamment avec :

Son nouveau site de production le plus important d'Europe dédié au ravitaillement de la mobilité hydrogène . Dans un espace de 14 300 m², la capacité de production est dorénavant portée à 180 stations par an, permettant de répondre à la poursuite de l'accélération de la demande mondiale.

Le déploiement d'une force commerciale en Europe. Le recrutement de deux « business developers » pour renforcer la force commerciale en France a été réalisé en complément de la présence commerciale ibérique et du partenariat en Italie avec Simplifhy. Les recrutements de business developers, sur les zones germanophones et nord-européennes, restent une priorité. La présence d' HRS en Espagne a été renforcée par la création d'une filiale en juillet 2023. Par ailleurs, compte tenu de l'accélération de la dynamique du marché italien, HRS projette de créer une filiale pour adresser ce marché avant la fin 2023. Enfin, l'engouement de la mobilité hydrogène dans les zones d'Amérique du Nord, en Chine, et au Moyen-Orient, incite HRS à accélérer les discussions avec des partenaires pour la conquête de ces marchés.

Forte de tous ces éléments et de sa densité commerciale, la société HRS réaffirme sa confiance dans l'atteinte des objectifs de son plan de déploiement 2021-2025.

HRS confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 M€ de chiffre d'affaires avec 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires) au 30 juin 2025 et d'avoir 100 nouvelles stations à livrer sur la période 2021-2025.

PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE COMMUNICATIONS FINANCIÈRES

HRS publiera ses résultats annuels 2022/2023 le 5 octobre 2023 après bourse.

publiera ses résultats annuels 2022/2023 le 5 octobre 2023 après bourse. La société a lancé un projet de publication de son premier rapport extra-financier d'ici fin 2023. Cette publication aura pour objectif de communiquer sur la stratégie ESG de HRS en incluant l'empreinte carbone, la matrice de matérialité, et les objectifs/KPIs qui en découleront.

en incluant l'empreinte carbone, la matrice de matérialité, et les objectifs/KPIs qui en découleront. Enfin, au dernier trimestre 2023, HRS organisera une journée investisseurs sur son site dans le sud de Grenoble (HRS Capital Markets Day) afin de leur donner l'opportunité de visiter le nouveau site de production de stations hydrogène.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 30 juin 2023, HRS comptait 128 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 35

[1] Cette performance est nettement supérieure à l'objectif fixé en début d'exercice d'une croissance de l'activité de +50%, révisé à la hausse en avril 2023 à +70%.

[2] Cf. Communiqué de presse du 10 juillet 2023 : Commande d'une station de ravitaillement en hydrogène pour un dépôt de bus

[3] Carnet de commandes : bons de commande reçus + engagements de commandes probabilisés dans le cadre des partenariats long terme

