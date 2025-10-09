Hycroft Mining en baisse suite à un projet de vente d'actions de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre -

** Les actions de la société d'or et d'argent Hycroft Mining

HYMC.O ont baissé de 1,4 % en début de marché, à 7,06 dollars, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** HYMC, basée au Nevada, annonce () une offre d'actions de 100 millions de dollars pour étendre et accélérer ses programmes d'exploration et de forage

** La société prévoit d'utiliser le produit net pour les besoins généraux de l'entreprise et le fonds de roulement, y compris le remboursement anticipé et l'élimination de ses obligations d'emprunt existantes

** BMO est le chef de file de l'offre, rejoint par Paradigm Capital ** HYMC a environ 54,6 millions d'actions en circulation, selon le prospectus , ce qui lui donne une capitalisation boursière d'environ 391 millions de dollars jusqu'à mercredi

** L'entreprise 2176423 Ontario Ltd, de l'investisseur de longue date dans les métaux précieux Eric Sprott, détient environ 17,5 millions d'actions, et AMC Entertainment AMC.N en possède environ 2,38 millions, selon les données du LSEG ** Sprott et l'exploitant de salles de cinéma AMC ont initialement acheté des participations dans HYMC en mars 2022, lorsque le mineur était au bord de la faillite

** Les actions de HYMC ont clôturé le mercredi en hausse de ~10% à 7,16 $. L'action a plus que doublé au cours des trois derniers mois alors que les prix au comptant de l'or XAU= et de l'argent XAG= atteignent des niveaux record GOL/