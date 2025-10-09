Hycroft Mining dérape après une vente d'actions de 150 millions de dollars augmentée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails des prix)

9 octobre -

** Les actions du producteur d'or et d'argent Hycroft Mining

HYMC.O ont baissé de 1,3 % en pré-marché à 7,07 $ après une augmentation de capital supérieure à l'objectif

** HYMC, société basée au Nevada, annonce avoir fixé le prix d'environ 23,1 millions d'actions à 6,50 $ pour un produit brut de 150 millions de dollars afin d'

** La taille de l'offre a été augmentée de

100 millions de dollars et le prix a été fixé avec une décote de 9,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société prévoit d'utiliser le produit net pour les besoins généraux de l'entreprise et du fonds de roulement, y compris le remboursement anticipé et l'élimination de ses obligations d'emprunt existantes

** BMO est le chef de file de l'offre, rejoint par Paradigm Capital ** HYMC a environ 54,6 millions d'actions en circulation, selon le prospectus , ce qui lui donne une capitalisation boursière d'environ 391 millions de dollars jusqu'à mercredi

** La société 2176423 Ontario Ltd d'Eric Sprott, investisseur de longue date dans les métaux précieux, détient environ 17,5 millions d'actions, et AMC Entertainment AMC.N possède environ 2,38 millions d'actions, selon les données du LSEG ** Sprott et l'exploitant de salles de cinéma AMC ont initialement acheté des participations dans HYMC en mars 2022, lorsque le mineur était au bord de la faillite

** Les actions de HYMC ont clôturé le mercredi en hausse de ~10%. L'action a plus que doublé au cours des trois derniers mois alors que les prix au comptant de l'or XAU= et de l'argent XAG= atteignent des niveaux record GOL/