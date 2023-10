HYBRIGENICS : RESULTATS SEMESTRIELS 2023

Chiffre d'affaires semestriel 2023 de 0,6 M€, en recul de -50% par rapport au 1 er semestre 2022 en raison de retards d'approvisionnements

Forte réduction des charges opérationnelles de -37%

Amélioration du résultat net de +0,4 M€, à -2,2 M€ au 1 er semestre 2023

Renforcement de la force commerciale pour accélérer la croissance

Lors de sa réunion du 31 octobre 2023, le Conseil d'administration du Groupe Aton (Hybrigenics SA - Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG), spécialisé dans le secteur des sciences médicales, a arrêté les comptes du 1 er semestre 2023 (période du 1 er janvier au 30 juin 2023), présentés synthétiquement ci-dessous. Les données chiffrées mentionnées dans ce communiqué de presse sont issues des comptes sociaux semestriels, en normes comptables françaises. Le rapport semestriel 2023 est disponible sur le site internet de la société, www.aton-group.com .

Le Groupe, qui a initié sa restructuration fin 2021, publiera ses premiers comptes consolidés à l'occasion de la publication de ses résultats annuels au titre de l'exercice 2023.

Résultats semestriels

Données comptes sociaux en M€

Normes françaises - Données non auditées 1 er semestre 2022 1 er semestre 2023 Chiffre d'affaires 1,3 0,6 Excédent brut d'exploitation (EBE) -1,5 -1,7 Résultat d'exploitation -2,0 -2,3 Résultat financier -0,1 -0,1 Résultat net -2,6 -2,2

Le Groupe Aton a une activité de holding, centrée sur la gestion de ses filiales Stemcis, Adip'Sculpt, Inoviem Scientific et l'entretien du portefeuille de brevets lié aux activités historiques de recherche. Hybrigenics SA et ses filiales développent et soutiennent l'émergence de nouvelles thérapies.

Le Groupe Aton a enregistré un ralentissement de son chiffre d'affaire au 1 er semestre 2023, dû à des retards d'approvisionnement de matières premières, en particulier au sein de la filiale Inoviem Scientific.

Premiers effets positifs des actions d'optimisation des frais de développement et des frais généraux

Les actions concrètes d'optimisation des charges d'exploitation avec d'une part la réduction des charges de personnel de -30% au 1 er semestre 2023, recentrées sur des équipes marketing et commerciale renforcées, et d'autre part la mutualisation des frais généraux divisés par deux sur la période, ont largement contribué à la très forte réduction des coûts opérationnels.

L'optimisation des charges d'exploitation et financière menée depuis le début de l'année 2023 vise à guider le groupe vers la rentabilité pour la toute première fois depuis sa restructuration. En alignement avec sa stratégie financière, le Groupe Aton vise ainsi d'atteindre l'équilibre opérationnel, en termes de résultat d'exploitation, en 2024.

Situation bilancielle au 30 juin 2023

Le total du bilan d'Hybrigenics SA est passé de 13,0 M€ au 30 juin 2022 à 16,0 M€ au 30 juin 2023.

A l'actif, l'actif immobilisé est passé de 9,0 M€ au 30 juin 2022 à 10,9 M€ au 30 juin 2023 sous l'effet de l'entrée au capital d'Inoviem Scientific. L'actif circulant ressort à 5,0 M€, dont 2,0 M€ de créances vis-à-vis de DMS Group.

Au passif, les capitaux propres sociaux s'élèvent à 16,0 M€ contre 13,0 M€ au 30 juin 2022. Hybrigenics SA présente une dette financière de 3,7 M€ relative à l'opération d'investissement dans la société Inoviem Scientific, et une dette auprès de parties liées (DMS Group) de 2,0 M€. Les dettes fournisseurs s'élèvent à 0,5 M€.

Un soutien financier continue

Pour soutenir et développer les activités du Groupe, Aton a investi 3 M€ au 1 er semestre 2023.

Cela a permis la création de la filiale américaine et le rayonnement à l'international des différentes activités de recherche.

Efficacité commerciale engagée pour une nouvelle phase de croissance

Tout en poursuivant l'objectif d'équilibre opérationnel en 2024, les efforts du Groupe Aton restent concentrés sur :

la signature de nouveaux contrats de distribution ;

le renforcement de l'équipe commerciale ;

une présence accrue à l'international.

Léone ATAYI, Directrice générale d'Aton, commente : « Dans un contexte macroéconomique complexe les activités du Groupe Aton résistent et nous restons concentrés sur la création de valeur. Les efforts de réorganisation accomplis nous placent idéalement pour connaître une belle croissance en 2024 et atteindre l'équilibre d'exploitation. »

A propos d'ATON

ATON est un groupe du secteur des sciences médicale qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. ATON guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

ATON est le nom commercial sous lequel Hybrigenics SA opère.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

ATON (ex-Hybrigenics)

Léone ATAYI

Directrice générale

shareholder@aton-group.com