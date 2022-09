HYBRIGENICS : Hybrigenics confie à Inoviem Scientific le développement de sa molécule pour le traitement de la maladie de Crohn

Gallargues, le 19 septembre 2022 – Hybrigenics (Euronext Growth Paris – FR0004153930 – ALHYG) poursuit son développement et confie à sa filiale Inoviem Scientific, installée sur le Parc d'Innovation près de Strasbourg, un programme ambitieux de recherche et développement.

Hybrigenics veut renforcer les synergies et accélerer les développements en cours au sein du pôle Biotech.

Inoviem Scientific dispose de 350m² de laboratoires dans lesquels elle mène depuis plusieurs mois des recherches visant à valoriser les molécules du portefeuille d'Hybrigenics Pharma.

Hybrigenics détient un riche portefeuille de 60 brevets délivrés dans 16 pays. Nombre de ses molécules font actuellement l'objet de recherche et développement dans diverses indications.

Les technologies brevetées de la société Inoviem Scientific, ont permis de mettre en avant l'efficacité de l'inécalcitol dans la maladie de Crohn. Ce traitement pourra venir en complément des traitements existants notamment pour les patients présentant une résitance aux immunothérapies.

Inoviem scientific a réussi en 10 ans a se positionner dans l'industrie pharmaceutique en accélérateur de développement des candidats médicaments.

D'autres projets sont en cours et feront l'objet de communications prochaines et régulières.

A propos d'Hybrigenics

Hybrigenics est une société biopharmaceutique cotée (ALHYG) à Paris sur le marché Euronext Growth d'Euronext, éligible au PEA-PME.

Hybrigenics et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) dans le domaine des biotechnologies, en oncologie, en médecine régénératrice et en médecine anti-âge. Elle est spécialisée dans le développement de solutions techniques innovantes utilisant des cellules du tissu adipeux, et particulièrement des cellules souches.

Plus d'informations sur www.hybrigenics.com .

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris - ISIN : FR0004153930 - Mnémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

