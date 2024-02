HYBRIGENICS : 2023 : une année de profondes transformations - Situation de trésorerie au 31 décembre 2023

Illkirch, le 22 février 2024 - 18h00

L'année 2023 d'Aton (ex-Hybrigenics – FR0004153930 – ALHYG) a été une période marquée par des changements significatifs au sein Groupe. Face aux défis économiques mondiaux, l'entreprise a su réagir avec agilité et prendre des décisions stratégiques pour assurer sa pérennité et ses développements futurs.

Situation de trésorerie à fin décembre 2023

Au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe s'élevaient à 2,1 M€, contre 1,5 M€ à fin 2022. Ce montant représente un horizon de trésorerie de cinq mois pour l'ensemble de Groupe.

Cette position de trésorerie au 31 décembre 2023 tient compte de l'émission des obligations convertibles auprès de Vatel Capital de 1,5 M€ en octobre 2023 (lire ci-après) et des opérations réalisées aux mois de mars, juin et août 2023 dans le cadre du contrat d'émission BEORA mis en place le 4 mars 2021, qui ont permis de lever 1,75 M€ à travers l'émission de 700 ORA (Obligations Remboursables en Actions).

Sur l'exercice 2023, les conversions d'ORA ont donné lieu à la création de 77 363 700 actions nouvelles Aton. Le nombre des ORA restant à convertir au 31 décembre 2023 s'élève à 720 pour un montant de 1,8 M€.

À fin décembre 2023, Hybrigenics SA présentait une dette auprès de parties liées (DMS Group) de 2,0 M€.

Aton dresse un aperçu des événements majeurs qui ont façonné son année 2023 :

1. Entrée du groupe familial Ansel au capital d'Aton

En février 2023, Aton a accueilli le groupe familial Ansel en tant que nouvel actionnaire significatif permettant au groupe de consolider son actionnariat et sa gouvernance.

Au 31 décembre 2023, la répartition du capital d'Aton était la suivante :

Actionnaires Nombre de titres % du capital DMS Group 67 799 825 17,70% Groupe familial Ansel 46 536 396 12,15% M. Pierre Eftekhari 30 228 906 7,89% Flottant 238 726 834 62,31% Total 383 149 844 100,00%

2. Repositionnement marketing et changement de nom

Le Groupe a pris un nouveau départ en redéfinissant sa marque et son positionnement, et en adoptant un nouveau nom : Aton . Ce changement reflète les aspirations audacieuses de la société et son engagement en faveur de l'innovation dans les sciences médicales. Le nouveau nom de la société affirme son savoir-faire technologique au service de l'émergence d'une nouvelle génération de traitements.

3. Expansion aux États-Unis

Dans le cadre de sa stratégie d'expansion internationale, Stemcis, filiale d'Aton spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de kits de lipofilling (technique de greffe autologue de tissu adipeux), a ouvert une filiale en septembre 2023 aux États-Unis.

Cette implantation élargit la présence mondiale de l'entreprise, sur le 1 er marché mondial de la chirurgie plastique et esthétique, et ouvre de nouvelles perspectives commerciales avec l'aide de ses partenaires américains, Triana Group et plus récemment deux distributeurs indépendants, Lee Ballard en Floride et John Welsh en Californie

Pour plus d'informations sur l'ouverture de cette filiale, lire le communiqué de presse du 11 octobre 2023

4. Émission d'un emprunt obligataire convertible

Aton a levé avec succès 1,5 M€ via une émission d'un emprunt obligataire convertible en octobre 2023 auprès de Vatel Capital.

Ces fonds visent à permettre d'accompagner la croissance attendue de l'activité, de financer l'internationalisation de la filiale Stemcis, d'investir dans des projets stratégiques et soutenir le besoin en fonds de roulement de la société Inoviem Scientific.

Pour plus d'informations sur cette émission obligataire, lire le communiqué de presse du 25 octobre 2023

5. Intégration des titres des dirigeants fondateurs d'Inoviem Scientific

Les dirigeants fondateurs d'Inoviem Scientific, Pierre Eftekhari et Léone Atayi, ont apporté leurs titres Inoviem Scientific au profit du groupe Aton, renforçant ainsi la collaboration et consolidant l'expertise au sein du Groupe.

Pour plus d'informations sur cet apport de titres, lire le communiqué de presse du 22 décembre 2023

6. Report des objectifs financiers 2025

En raison des conditions économiques globales défavorables au secteur impactant défavorablement le chiffre d'affaires et la trésorerie du groupe, Aton a pris la décision responsable de reporter les objectifs de performance prévues pour 2025, et notamment l'objectif de 60 M€ de chiffre d'affaires à un exercice ultérieur. Cela permettra à l'entreprise de mieux s'adapter aux défis actuels.

En 2024, le Groupe Aton vise d'enregistrer une croissance de son activité, toutefois moins soutenue que le niveau escompté et qui ne devrait pas permettre l'atteinte de l'équilibre opérationnel du fait du maintien d'un certain nombre d'investissements au sein des filiales.

Pour plus d'informations, lire le communiqué de presse du 17 novembre 2023.

7. Augmentation de capital au sein de B Cell Design, filiale d'Inoviem Scientific

B Cell Design, filiale de biotechnologies d'Inoviem Scientific développant des immunoglobulines (anticorps) artificielles, a réalisé une augmentation de capital de 2,5 M€ en décembre 2023, renforçant ses fondations financières pour soutenir sa recherche et ses développements futurs.

À l'issue de cette augmentation de capital, la participation d'Inoviem Scientific au capital de sa filiale s'établit désormais à 12,70%, contre 74,38% précédemment. En conséquence, B Cell Design est désormais consolidée par intégration proportionnelle par Inoviem Scientific.

8. Evolution du Conseil d'administration et nouveau Président

En décembre 2023 le Conseil d'administration d'Aton a présenté sa démission collective, entraînant également le départ de son président Jean-Paul Ansel. Cette décision a ouvert la voie à une restructuration stratégique de la gouvernance.

A cette occasion Madame Virginie Miath , Directrice de participation chez Capital Grand-Est, Monsieur Elie Fraenckel , membre du Conseil d'administration de Biosynex, Monsieur Enrico Bastianelli , Directeur général de Theravet, Monsieur Hadrien Lanvin , Fondateur et Directeur général d'Evora Biosciences, et Monsieur Pierre Eftekhari , Fondateur et Directeur général d'Inoviem Scientific, ont été cooptés en qualité d'administrateurs. Leur nomination devra être ratifiée par les actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale.

Léone Atayi , Directrice générale d'Aton, a également été cooptée en tant qu'administratrice et nommée Présidente du Conseil d'administration jusqu'à la prochaine Assemblée générale.

Accompagnée des nouveaux administrateurs, elle dirigera la transition et gérera la trésorerie dans ces temps économiquement difficiles.

Léone Atayi, Présidente-Directrice générale d'Aton , déclare : « Ces événements marquent un tournant décisif pour Aton et témoignent de la volonté d'engagement de l'entreprise envers l'innovation, la croissance durable et la création de valeur pour ses actionnaires. L'entreprise se tourne vers l'avenir avec détermination et confiance, prête à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent. L'entreprise reste concentrée sur ses objectifs à long terme tout en s'adaptant aux réalités économiques changeantes. »

Agenda financier

Publication des résultats annuels 2023 : 30 avril 2024 (après la clôture des marchés d'Euronext)

(après la clôture des marchés d'Euronext) Assemblée générale : 28 juin 2024

A propos d'ATON

ATON est un groupe du secteur des sciences médicale qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. ATON guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

ATON (ex-Hybrigenics) est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALHYG - Eligible PEA-PME

