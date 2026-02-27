 Aller au contenu principal
Hyatt vise à multiplier par cinq son expansion en Inde en cinq ans, selon son directeur général
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 07:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations de directeur général, d'un contexte sectoriel et d'un historique) par Praveen Paramasivam et Nathan Gomes

Hyatt Hotels H.N prévoit de quintupler sa présence en Inde au cours des cinq prochaines années, a déclaré son directeur général vendredi, l'opérateur hôtelier américain misant sur une augmentation des voyages intérieurs et des dépenses de consommation dans le pays le plus peuplé du monde.

Les chaînes hôtelières internationales s'empressent de se développer en Inde, profitant d'une reprise post-pandémique des voyages d'agrément parmi les consommateurs les plus aisés.

"Compte tenu de la croissance du secteur, je dirais que dans cinq ans, nous devrions avoir cinq fois plus d'hôtels qu'aujourd'hui, car c'est ce que le marché justifierait", a déclaré Mark S. Hoplamazian, président-directeur général de Hyatt Hotels, lors de la conférence HOPE qui s'est tenue à Goa.

Hyatt, qui exploite 55 hôtels en Inde dans des villes telles que New Delhi, Mumbai et Bengaluru, s'était déjà fixé comme objectif d'étendre son réseau à 100 établissements d'ici à 2030. À l'échelle mondiale, Hyatt possède plus de 1 400 hôtels.

La croissance de la population indienne, l'urbanisation rapide et les aspirations croissantes en matière de voyage stimulent un secteur qui devrait presque doubler pour atteindre 55,7 milliards de dollars d'ici 2031, contre 23,5 milliards de dollars en 2025, selon le cabinet de conseil Mordor Intelligence.

Les concurrents se développent également. Hilton Worldwide

HLT.N a déclaré l'année dernière qu'il prévoyait de quadrupler son pipeline de chambres d'hôtel en Inde sur cinq ans, tandis que Leela Hotels LEEA.NS a déclaré vendredi que ses perspectives pour l'exercice 2027 dépendaient de la demande des personnes fortunées et d'une pénurie de chambres de luxe dans le pays.

"L'Inde est un endroit où il faut investir, c'est un pari à long terme", a déclaré Hoplamazian.

