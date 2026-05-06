Hut 8 signe un contrat de location d'un centre de données dédié à l'IA d'environ 10 milliards de dollars au Texas ; son action bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'accord porte sur une capacité informatique de 352 MW, pour une valeur potentielle pouvant atteindre 25,1 milliards de dollars

* L'installation, conçue autour de la dernière architecture de Nvidia, prendra en charge l'IA à grande échelle

* Le projet implique les partenaires American Electric Power, Vertiv et Jacobs

(Mise à jour des informations au paragraphe 2) par Akash Sriram

Hut 8 HUT.O a annoncé mercredi avoir signé un bail de 15 ans d'une valeur de 9,8 milliards de dollars pour son campus de centres de données Beacon Point au Texas, alors que la demande en infrastructures destinées à l'entraînement et à l'exploitation de modèles d'IA augmente.

Les actions du développeur de centres de données IA basé à Miami, en Floride, ont bondi de plus de 30 % en pré-ouverture.

Cet accord est un signe supplémentaire de la demande croissante en énergie et en capacité de centres de données, alors que les entreprises se livrent à une course effrénée pour étendre leurs capacités en matière d'IA.

L'accord porte sur une capacité de 352 mégawatts (MW) dans la première phase du projet avec un locataire dont l'identité n'a pas été révélée. Hut 8 a indiqué que le client installerait du matériel informatique sur le site pour soutenir l'entraînement et les opérations d'IA à grande échelle.

« Nous avons un engagement de 15 ans avec une contrepartie de haute qualité et le contrat est structuré sur une base « take-or-pay » (prendre ou payer) et « triple-net » (triple net), sans clause de résiliation pour convenance », a déclaré à Reuters Asher Genoot, directeur général de Hut 8.

Situé dans le comté de Nueces, ce projet s’inscrit dans le cadre d’un campus de 1 gigawatt en projet et reflète la demande croissante en centres de données très gourmands en énergie, alimentée par l’IA.

Le contrat prévoit des augmentations de loyer annuelles et pourrait atteindre une valeur de 25,1 milliards de dollars si les options de renouvellement sont exercées, a ajouté Hut 8.

Cet accord porte la capacité contractuelle des centres de données de la société dédiés à l'IA à 597 MW, la valeur totale des contrats s'élevant désormais à environ 16,8 milliards de dollars.

L'alimentation électrique devrait être raccordée au site début 2027, la fin des travaux du premier bâtiment étant prévue plus tard dans l'année. L'installation est conçue à l'aide des derniers systèmes de centres de données de Nvidia NVDA.O , soulignant l'influence du fabricant de puces dans l'infrastructure de l'IA.

Le projet est réalisé en collaboration avec des partenaires, notamment American Electric Power AEP.O , Vertiv VRT.N et Jacobs J.N , alors que la concurrence s'intensifie entre les entreprises qui se disputent la satisfaction des besoins en informatique et en énergie des sociétés spécialisées dans l'IA.

Dans le cadre de son programme plus large, Hut 8 vise une capacité potentielle de plus de 7 gigawatts, ce qui témoigne d'une expansion continue à mesure que la demande des grandes entreprises technologiques augmente.