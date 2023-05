Communiqué de presse HUNYVERS



Hunyvers publie les résultats du premier semestre de son exercice 2022-2023.



o Une activité en hausse de 13,3%

o Forte progression de résultat d’exploitation (+45%) et du résultat net (+61%)

o Une solide visibilité pour le second semestre de l’exercice

o Confirmation de la feuille de route à horizon 2025



À l’issue d’un premier semestre traditionnellement faiblement contributif à l’activité et aux résultats de l’ensemble de l’exercice, en lien avec la saisonnalité des ventes de véhicules de loisirs (VDL), concentrées au printemps, Hunyvers affiche un chiffre d’affaires record et une forte progression de sa rentabilité.