Huntington Ingalls : hausse du bénéfice et du chiffre d'affaires au troisième trimestre

30 octobre - ** Les actions du constructeur de navires militaires américain Huntington Ingalls Industries HII.N augmentent de 6,9 % à 319 $ avant le marché

** HII dépasse l'estimation des bénéfices du 3ème trimestre grâce à une forte demande pour ses porte-avions et ses sous-marins

** Les revenus des ventes et des services du troisième trimestre s'élèvent à 3,19 milliards de dollars, dépassant l'estimation de Wall Street de 2,96 milliards de dollars

** Bénéfice de 3,82 $ par action au troisième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 3,36 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Augmentation de la fourchette inférieure des prévisions de revenus de la construction navale pour l'année fiscale à 9 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 8,9 à 9,1 milliards de dollars

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 57,92% depuis le début de l'année