 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 128,36
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Humana progresse après que Jefferies l'a relevé à "acheter"
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N augmentent de 3,5 % à 261,89 $

** Jefferies passe de "hold" à "buy" et augmente l'objectif de prix à 313 $, ce qui représente une hausse de 23,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier attribue cette hausse aux efforts de diversification Stars de l'entreprise

** Le courtier augmente les estimations du BPA pour l'exercice 26 à 14,19 $ contre 11,18 $ précédemment

** La société prévoit également que le nombre de membres de Medicare Advantage augmentera de 21%

** Les actions sont restées sous pression depuis que HUM, le mois dernier, n'a pas fourni de commentaires sur la performance pour 2026, malgré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

** 9 des 28 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 18 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur PT médian est de 289 $ - données LSEG

** L'action est en légère baisse pour l'année, malgré sa dernière clôture.

Valeurs associées

HUMANA
260,280 USD NYSE +2,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank