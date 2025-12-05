Humana progresse après que Jefferies l'a relevé à "acheter"

5 décembre - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N augmentent de 3,5 % à 261,89 $

** Jefferies passe de "hold" à "buy" et augmente l'objectif de prix à 313 $, ce qui représente une hausse de 23,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier attribue cette hausse aux efforts de diversification Stars de l'entreprise

** Le courtier augmente les estimations du BPA pour l'exercice 26 à 14,19 $ contre 11,18 $ précédemment

** La société prévoit également que le nombre de membres de Medicare Advantage augmentera de 21%

** Les actions sont restées sous pression depuis que HUM, le mois dernier, n'a pas fourni de commentaires sur la performance pour 2026, malgré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

** 9 des 28 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 18 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur PT médian est de 289 $ - données LSEG

** L'action est en légère baisse pour l'année, malgré sa dernière clôture.