 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 108,00
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Humana chute après l'absence de commentaires sur la performance de 2026
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 18:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 novembre - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N ont chuté de 7,2 % à 261,28 $ ** L'action se dirige vers sa pire baisse en pourcentage depuis près de deux mois, si les pertes se maintiennent ** La société affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 3,24 $/shr par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,82 $/shr - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de HUM de 32,65 milliards de dollars dépassent les attentes de 32,01 milliards de dollars

** Ratio trimestriel des coûts médicaux - pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - à 91,1%, contre 89,9% un an plus tôt

** La société s'attend maintenant à une baisse des adhésions individuelles à Medicare Advantage en 2025 d'"environ 425 000 membres" par rapport à la prévision précédente d'une baisse de "jusqu'à 500 000 membres", grâce à une rétention plus forte et à des ventes supérieures aux prévisions

** Le marché craint que HUM n'augmente trop rapidement le nombre d'inscriptions", déclare la maison de courtage TD Cowen

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~3% depuis le début de l'année

Valeurs associées

HUMANA
259,100 USD NYSE -8,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank