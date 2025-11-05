Humana chute après l'absence de commentaires sur la performance de 2026

(Mises à jour)

5 novembre - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N ont chuté de 7,2 % à 261,28 $ ** L'action se dirige vers sa pire baisse en pourcentage depuis près de deux mois, si les pertes se maintiennent ** La société affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 3,24 $/shr par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,82 $/shr - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de HUM de 32,65 milliards de dollars dépassent les attentes de 32,01 milliards de dollars

** Ratio trimestriel des coûts médicaux - pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux - à 91,1%, contre 89,9% un an plus tôt

** La société s'attend maintenant à une baisse des adhésions individuelles à Medicare Advantage en 2025 d'"environ 425 000 membres" par rapport à la prévision précédente d'une baisse de "jusqu'à 500 000 membres", grâce à une rétention plus forte et à des ventes supérieures aux prévisions

** Le marché craint que HUM n'augmente trop rapidement le nombre d'inscriptions", déclare la maison de courtage TD Cowen

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~3% depuis le début de l'année