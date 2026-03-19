Huit États intentent une action en justice pour bloquer le projet de Nexstar d'acquérir son concurrent Tegna

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Un groupe de huit États a déposé une plainte mercredi soir devant le tribunal de district des États-Unis en Californie pour bloquer le projet d'acquisition de Tegna par Nexstar NXST.O pour 3,54 milliards de dollars, ce qui ferait de l'entité combinée le plus grand groupe de stations de radiodiffusion des États-Unis.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré que le projet de fusion était illégal et entraînerait une hausse des prix de la télévision payante et des suppressions d'emplois.

"Lorsque les médias audiovisuels sont détenus par une poignée d'entreprises, il y a moins de voix, moins de concurrence, et les communautés perdent le contrôle essentiel du pouvoir que constitue le journalisme local", a déclaré M. Bonta.

Le mois dernier, le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a déclaré qu'il soutenait l'opération et qu'il s'apprêtait à l'approuver, après que le président Donald Trump a publiquement soutenu la fusion.