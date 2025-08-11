 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hugo Boss: SIH Partners dépasse le seuil des 15%
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 10:56

(Zonebourse.com) - Le fonds d'investissement américain SIH Partners a franchi à la hausse le seuil de 15% des droits de vote de Hugo Boss à la suite d'une acquisition d'actions, apprend-on lundi dans un avis financier.

En date du 8 août, cette filiale de la banque d'affaires Susquehanna détenait 15,01% des droits de vote, dont 4,58% de manière directe et 10,43% de façon indirecte, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'instruments financiers.

Ce franchissement à la hausse intervient alors que Hugo Boss a publié la semaine passée des résultats trimestrielles meilleurs que prévu et maintenu ses objectifs annuels en dépit des incertitudes commerciales actuelles, ce qui lui a permis de progresser de plus de 2% sur la semaine.

