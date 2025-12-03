 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 099,68
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hugo Boss appuie sur "reset" avec une refonte stratégique, le titre chute
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 11:05

(Actualisé avec cours en Bourse et détails)

Hugo Boss BOSSn.DE chute nettement en Bourse mercredi après avoir averti, dans le cadre de sa refonte stratégique, que ses ventes baisseront l'année prochaine, le groupe de mode allemand prévoyant ensuite de renouer avec la croissance à partir de 2027.

La société, qui dévoile son nouveau plan stratégique intitulé "CLAIM 5 TOUCHDOWN", a déclaré qu'elle renforcerait sa base financière en consolidant et en réorientant ses activités afin d'atteindre une marge de bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) de 12% à long terme.

Le plan s'étendra jusqu'en 2028 et mettra l'accent sur la force de la marque, la distribution et l'efficacité opérationnelle, selon Hugo Boss.

"2026 sera une année de consolidation et de réalignement et une étape importante pour positionner HUGO BOSS en vue d'une croissance rentable à long terme", a déclaré Yves Mueller, directeur financier.

Le groupe a par ailleurs déclaré mardi prévoir un bénéfice avant intérêts et impôts compris entre 300 et 350 millions d'euros en 2026 dans le cadre de sa révision stratégique.

A Francfort, vers 09h55 GMT, le titre chute de 11,3% à 34,71 euros.

La mise à jour du groupe en ce qui concerne cette stratégie "implique une révision à la baisse de 20% de l'Ebit 2026 à mi-parcours", selon les analystes de Jefferies.

Les ventes devraient renouer avec la croissance en 2027 et s'accélérer en 2028, a déclaré Hugo Boss.

REDÉFINITION DES MARQUES

"Nous sommes sceptiques quant à la mesure dans laquelle le marché sera prêt à voir au-delà de ces dynamiques de 2026 pour se concentrer sur les prévisions de croissance pour 2027", estiment les analystes de Jefferies.

Ils sont aussi curieux de savoir dans quelle mesure la redéfinition des marques (en praticulier Boss Womenswear et Hugo) et canaux de distribution a été motivée par la détérioration récente de la dynamique commerciale, ou si elle reflète la prise en compte d'une préoccupation préexistante du marché, partagée par Jefferies, concernant la surexploitation des marques.

Le groupe vise un flux de trésorerie disponible annuel moyen d'environ 300 millions d'euros à partir de 2026, soit près du triple par rapport aux dernières années.

Hugo Boss a affirmé qu'il fournirait des perspectives détaillées pour 2026 le 10 mars, en même temps que ses résultats pour l'ensemble de l'année 2025.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Miranda Murray, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

HUGO BOSS
34,6400 EUR XETRA -11,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants progressent dans des eaux de crue au village de Tukka, en Indonésie, le 2 décembre 2025 ( AFP / YT HARIONO )
    Inondations: la colère monte en Indonésie, plus de 800 morts
    information fournie par AFP 03.12.2025 11:12 

    Le mécontentement grandit en Indonésie face à la lenteur de l'aide, dans des régions parfois encore isolées où plus de 800 personnes ont été tuées dans les inondations qui ont frappé également le Sri Lanka pour un bilan total dépassant les 1.300 morts. Les pluies ... Lire la suite

  • Le ministre ukrainien de la défense Rustem Umerov en visite à Berlin
    Le négociateur ukrainien Oumerov attendu à Bruxelles
    information fournie par Reuters 03.12.2025 11:10 

    Le négociateur ukrainien Roustem Oumerov devrait se rendre à Bruxelles mercredi pour des discussions avec des responsables européens et pourrait ensuite se rendre aux Etats-Unis, a-t-on appris d'une source proche du dossier. Selon cette même source, le président ... Lire la suite

  • ( AFP / JOEL SAGET )
    France: l'activité du secteur privé renoue avec la croissance en novembre (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.12.2025 11:04 

    L'activité du secteur privé en France a renoué avec la croissance en novembre pour la première fois depuis août 2024, soutenue par la reprise des services, selon l'indice PMI composite publié mercredi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial ... Lire la suite

  • Un accord a été trouvé entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )
    Accord au sein de l'UE pour interdire le gaz russe à l'automne 2027
    information fournie par AFP 03.12.2025 11:01 

    Un accord a été trouvé mercredi entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027, afin de priver Moscou d'une manne qui finance sa guerre en Ukraine. "C'est l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank