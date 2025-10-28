 Aller au contenu principal
Hubbell chute suite à un chiffre d'affaires du T3 inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du fabricant de matériel électrique Hubbell HUBB.N sont en baisse de 1,2 % à environ 429 $ avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé un chiffre d'affaires net de 1,50 milliard de dollars pour le troisième trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,53 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Les ventes de HUBB dans le domaine de l'automatisation des réseaux ont baissé de 18% en raison de la diminution du nombre de projets de compteurs intelligents en cours

** En 2024, l'automatisation des réseaux devrait représenter environ 20 % des ventes annuelles de la société

** La société a relevé son bénéfice par action ajusté pour 2025 à une fourchette de 18,10 $ à 18,30 $, contre une prévision antérieure de 17,65 $ à 18,15 $

** HUBB a affiché un BPA ajusté de 5,17 $/action au troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 4,98 $/action

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 3,6%

Valeurs associées

HUBBELL
433,950 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

