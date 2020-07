Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Huawei dit pouvoir fournir la 5G au Royaume-Uni malgré les sanctions US Reuters • 08/07/2020 à 15:15









LONDRES, 8 juillet (Reuters) - Les nouvelles sanctions américaines contre Huawei Technologies HWT.UL n'ont pas pour le moment d'incidence sur la capacité du groupe chinois à fournir des équipements pour les futurs réseaux de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) à la Grande-Bretagne, a déclaré mercredi son vice-président. Selon Victor Zhang, il faudrait des mois pour mesurer l'impact de la décision prise en mai par l'administration Trump de restreindre les livraisons de semi-conducteurs à Huawei. Cette mesure oblige les entreprises étrangères utilisant des équipements de fabrication de semi-conducteurs d'origine américaine à obtenir une licence des Etats-Unis pour pouvoir vendre certains composants au groupe chinois. "Ces restrictions n'ont pour l'instant pas eu d'impact sur la capacité de Huawei à fournir (les équipements) pour le déploiement de la 5G et de la fibre au Royaume-Uni", a déclaré Victor Zhang, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. "Nous devons discuter de l'impact à long terme et ça prend du temps, ça prend des mois." La Grande-Bretagne a accordé un rôle limité à Huawei dans le déploiement de la 5G, mais le gouvernement a depuis fait savoir que cette décision pourrait être revue en fonction des répercussions des nouvelles sanctions américaines, qui pourraient pénaliser sa capacité à fournir des équipements fiables. Alors que le Premier ministre Boris Johnson devrait trancher sur ce dossier d'ici la fin du mois, Victor Zhang a déclaré que les autorités britanniques devraient y réfléchir à deux fois avant de prendre une décision qu'il juge cruciale à long terme. "Nous pensons qu'il est important d'attendre que tous les faits et implications soient connus", a-t-il prévenu. "Ce n'est pas le moment de prendre une décision aussi cruciale concernant Huawei." Huawei est depuis longtemps au coeur d'un différend entre les Etats-Unis et la Chine sur le contrôle des hautes technologies. Washington tente de convaincre ses alliés d'exclure le groupe chinois de la 5G en arguant du fait que ses équipements pourraient faciliter les activités d'espionnage chinoises, ce que le groupe chinois conteste. (Jack Stubbs et Kate Holton ; version française Myriam Rivet et Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

