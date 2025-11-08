Huang, directeur général de Nvidia, constate une forte demande pour les puces Blackwell

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré samedi que les activités du géant des semi-conducteurs étaient en forte croissance et que la demande pour ses puces Blackwell de pointe était très forte.

"Nvidia construit le GPU (graphics processing units), mais nous construisons également le CPU (central processing units), le réseau, les commutateurs, et il y a donc beaucoup de puces associées à Blackwell", a déclaré Huang aux journalistes lors d'un événement organisé par le partenaire de longue date de Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , à Hsinchu.

Le directeur général de TSMC, C.C. Wei, a déclaré que Huang avait "demandé des plaquettes" mais que le nombre était confidentiel.

Huang a déclaré vendredi qu'il n'y avait "aucune discussion active" sur la vente à la Chine de puces Blackwell, la puce d'intelligence artificielle phare de Nvidia. L'administration Trump a empêché de telles ventes, affirmant qu'elles pourraient aider l'armée chinoise et l'industrie de l'intelligence artificielle du pays.

La société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS a déclaré la semaine dernière qu'elle avait épuisé toute sa production de puces pour l'année prochaine et qu'elle prévoyait d'augmenter fortement ses investissements, s'attendant à un "super cycle" prolongé des puces, stimulé par l'essor de l'IA.

Samsung Electronics 005930.KS a également déclaré la semaine dernière qu'elle était en "discussion étroite" pour fournir ses puces de mémoire à large bande passante de nouvelle génération, ou HBM4, à Nvidia.