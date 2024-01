HSBC va distribuer un fonds multi-actifs de Schroders pour ses clients privés

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a lancé un fonds multi-actifs, Schroder ISF Dynamic Income, qui sera distribué exclusivement durant les six prochains mois aux clients des réseaux HSBC Global Private Banking and Wealth à travers l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient.

Le fonds, qui a pour objectif de distribuer des revenus réguliers, investit dans un portefeuille diversifié comprenant entre autres des actions, des obligations, des convertibles, de la dette titrisée, des titres liés à l’assurance et de la dette émergente). Il explore également des opportunités thématiques. Catégorisé article 8 au sens du règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), le fonds est géré par Remi Olu-Pitan, head of multi-asset growth and income , et Dorian Carrell, head of multi-asset income .

Schroders gérait des encours de plus de 846 milliards d’euros fin juin 2023.

L'Agefi