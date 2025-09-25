HSBC teste le quantique pour doper ses performances sur les marchés

( AFP / NIKLAS HALLE'N )

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé jeudi avoir réalisé de premiers tests positifs avec l'informatique quantique, technologie encore balbutiante qui promet de démultiplier la puissance de calcul des ordinateurs, espérant améliorer ses performances sur les marchés.

"En collaboration avec une équipe (du groupe informatique américain) IBM, HSBC a mis en œuvre une approche qui combine les ressources informatiques quantiques et classiques", a détaillé la banque dans un communiqué.

L'expérience, qui portait sur le marché des obligations (c'est-à-dire des titres de dettes) d'entreprises européennes, a permis d'améliorer de 34% la précision de certaines prédictions de prix dans les échanges, rapporte l'entreprise.

C'est "un exemple concret montrant comment les ordinateurs quantiques actuels pourraient résoudre un problème dans le monde réel", avec à la clé "un avantage concurrentiel qui ne fera que croître", affirme Philip Intallura, responsable de cette thématique au sein de HSBC.

Si ces types d'ordinateurs ont actuellement une capacité de calcul toujours limitée et génèrent encore un taux d'erreur qui n'offre pas les conditions nécessaires pour une utilisation fiable, le processeur quantique IBM Quantum Heron a été utilisé en complément d'outils informatiques classiques pour améliorer leur fonctionnement.

IBM avait présenté en juin de nouvelles avancées techniques qui doivent lui permettre de mettre au point, d'ici 2029, le premier ordinateur commercial de ce nouveau genre.

Celui-ci aura selon la société une puissance 20.000 fois supérieure à celle des ordinateurs quantiques aujourd'hui en circulation.

Cette technologie utilise les propriétés de la physique quantique, la théorie qui décrit les phénomènes à l’échelle de l'infiniment petit.