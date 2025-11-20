HSBC salue la publication trimestrielle de Nvidia
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 11:57
'Il s'agit de la première publication 'beat and raise' (dépassement des attentes et relèvement d'objectifs) du groupe en six trimestres, malgré les incertitudes en cours au sujet de la Chine', met en avant le broker.
HSBC augmente son estimation de BPA pour 2026 afin de refléter les résultats du 3e trimestre 2025 et les objectifs pour le 4e trimestre 2025, mais il laisse ses estimations de BPA pour 2027/28 en grande partie inchangées.
'Avec environ 72% de potentiel de hausse, nous restons à l'achat sur le titre, car nous nous attendons à ce que le TAM GPU IA continue d'augmenter au-delà des hyperscalers, conduisant à une croissance continue des bénéfices', poursuit-il.
Valeurs associées
|186,5200 USD
|NASDAQ
|+2,85%
