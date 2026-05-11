HSBC relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500, porté par l'optimisme concernant les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision complète avec contexte et commentaires d'analystes)

HSBC a relevé lundi son objectif de fin d'année pour l'indice de référence S&P 500 .SPX , le faisant passer de 7 500 à7 650 points , invoquant une croissance résiliente des bénéfices.

Les actions américaines ont atteint des niveaux records ces dernières semaines, portées par un fort optimisme concernant les investissements dans l'IA et les anticipations d'une solide croissance des bénéfices, balayant les craintes que les prix élevés du pétrole liés au conflit au Moyen-Orient n'alimentent l'inflation.

Le S&P 500 a clôturé le mois d'avril avec sa plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis novembre 2020.

Le nouvel objectif de la société de courtage implique une hausse d'environ 3,4 % par rapport à la clôture de l'indice vendredi, à 7 398,93 points.

HSBC table sur une croissance du bénéfice par action d'environ 20 % en 2026, soit 325 dollars pour l'indice, les entreprises technologiques à très forte capitalisation surnommées les « Magnificent Seven » continuant de générer une part importante des gains.

Les bénéfices du S&P 500 au premier trimestre devraient progresser de près de 29 % en glissement annuel, en grande partie grâce aux poids lourds de Wall Street liés à l'IA, selon LSEG I/B/E/S.

« Si les bénéfices restent favorables, le sentiment est plus fragile », ont déclaré les stratèges de HSBC, ajoutant que la récente reprise avait été relativement limitée en ampleur.

La plupart des actions se négocient toujours en dessous de leurs plus hauts sur 52 semaines, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse supplémentaire si la participation s'élargit, ont-ils déclaré.

Les stratèges ont ajouté que l'indice pourrait dépasser les 8 000 points si des valorisations technologiques plus élevées – potentiellement alimentées par des valorisations élevées lors des introductions en bourse – coïncidaient avec une reprise des secteurs à la traîne, des hausses de bénéfices plus généralisées liées à l'IA dans tous les secteurs et un contexte économique favorable.