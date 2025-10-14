HSBC relève le prix de HP à "acheter" en raison de l'amélioration des ventes de PC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 octobre -
** Les actions du fabricant de PC HP Inc HPQ.N augmentent de 2,4 % à 28 $ dans les premiers échanges
** HSBC fait passer le titre de "hold" à "buy", et augmente les prévisions à 30$ contre 28,1$
** La société de courtage déclare que les ventes d'unités de PC de Co sont meilleures que prévu, citant les données des cabinets d'études IDC et Omidia
** HSBC s'attend à ce que Microsoft mette fin au support de Windows 10 d'ici le 14 octobre et à ce que les achats de nouveaux appareils augmentent
** HSBC indique que l'abandon des importations chinoises par l'entreprise a réduit les risques liés aux droits de douane; les perspectives de ventes d'imprimantes sont "moins mauvaises que prévu"
** La société publiera ses résultats trimestriels le mois prochain
** La note moyenne de 18 analystes est "hold"; le PT médian est de 28,1 $, selon les données compilées par LSEG
** Le titre est en baisse de 14% depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance
