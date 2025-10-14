HSBC relève le prix de HP à "acheter" en raison de l'amélioration des ventes de PC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre -

** Les actions du fabricant de PC HP Inc HPQ.N augmentent de 2,4 % à 28 $ dans les premiers échanges

** HSBC fait passer le titre de "hold" à "buy", et augmente les prévisions à 30$ contre 28,1$

** La société de courtage déclare que les ventes d'unités de PC de Co sont meilleures que prévu, citant les données des cabinets d'études IDC et Omidia

** HSBC s'attend à ce que Microsoft mette fin au support de Windows 10 d'ici le 14 octobre et à ce que les achats de nouveaux appareils augmentent

** HSBC indique que l'abandon des importations chinoises par l'entreprise a réduit les risques liés aux droits de douane; les perspectives de ventes d'imprimantes sont "moins mauvaises que prévu"

** La société publiera ses résultats trimestriels le mois prochain

** La note moyenne de 18 analystes est "hold"; le PT médian est de 28,1 $, selon les données compilées par LSEG

** Le titre est en baisse de 14% depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance