HSBC passe à l'achat sur LVMH
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 16:01
Après une période difficile pour le secteur, HSBC estime qu'il est temps d'adopter une vision un peu plus positive sur le luxe, expliquant anticiper une légère reprise des ventes au second semestre 2025 avant un retour à une croissance solide et rentable en 2026.
'Bien que les consommateurs américains fassent face à des obstacles à court terme au quatrième trimestre, nous estimons que les consommateurs chinois devraient s'impliquer davantage, et que les deux contribueront à une meilleure croissance l'année prochaine', explique la firme.
'Et même si nous avons des doutes sur la capacité de Louis Vuitton à croître à un rythme égal ou supérieur à la fourchette 'moyenne à un chiffre' (mid-single digits) sur le long terme, nous croyons au rebond de Dior', ajoute HSBC, qui pense également que la maîtrise des coûts aidera le groupe à défendre ses marges, sans compter les bénéfices liés à une simplification de sa structure.
Valeurs associées
|514,5000 EUR
|Euronext Paris
|+2,14%
