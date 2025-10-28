HSBC-Le bénéfice du T3 plombé par des provisions légales, objectif annuel de CA relevée

par Selena Li et Lawrence White

HSBC Holdings

HSBA.L a fait état mardi d'une baisse de 14% de son bénéfice avant impôts au troisième trimestre, plombé par une provision de 1,1 milliard de dollars (943,23 millions d'euros) après avoir perdu une partie de son appel dans un procès lié à la pyramide de Ponzi de Bernard Madoff, la plus grande fraude de l'histoire.

La banque a cependant revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année, reflétant l'idée que les baisses de taux sur des marchés clés tels que Hong Kong et la Grande-Bretagne seront plus lentes qu'initialement prévu.

HSBC s'attend désormais à réaliser 43 milliards de dollars de chiffre d'affaires nets d'intérêts en 2025, contre environ 42 milliards de dollars anticipés précédemment.

"L'attention avec laquelle nous mettons en œuvre notre stratégie se reflète dans notre performance ce trimestre, malgré les provisions légales liées à des questions historiques", a déclaré le directeur général Georges Elhedery dans un communiqué.

HSBC a enregistré un bénéfice avant impôt de 7,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre. Avant l'annonce surprise de la provision lundi, les analystes tablaient sur un bénéfice avant impôt de 7,66 milliards de dollars, selon un consensus compilé par la banque.

En plus de cette provision, la banque a également enregistré 300 millions de dollars de charges juridiques supplémentaires liées à des activités de transactions historiques au sein de HSBC Bank plc.

FREINÉ PAR DES DÉPRÉCIATIONS D'ACTIFS

HSBC a également revu à la hausse son objectif de rendement des capitaux propres, le situant désormais à un niveau autour de 15% ou plus, alors qu'elle l'estimait auparavant autour de 15%.

Les résultats montrent que les efforts de Georges Elhedery pour améliorer le bénéfice continuent d'être entravés par d'importants litiges, la restructuration en cours et les charges liées au secteur de l'immobilier.

Au cours des derniers trimestres, HSBC a enregistré des dépréciations de 5 milliards de dollars sur son portefeuille de banques chinoises et les pertes liées à la détérioration des prêts immobiliers commerciaux à Hong Kong se sont accrues.

La détérioration du marché de l'immobilier commercial à Hong Kong a incité HSBC à améliorer son modèle de perte de crédit, a indiqué la banque dans son communiqué.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, HSBC a enregistré une augmentation de 900 millions de dollars de charges pour prêts non performants par rapport à la même période de l'année dernière, les deux tiers de ce montant provenant de l'exposition à l'immobilier à Hong Kong.

Les pertes reflètent "des provisions plus élevées pour les nouvelles expositions en défaut, l'impact d'une offre excédentaire de propriétés non résidentielles qui a exercé une pression continue à la baisse sur les valeurs locatives et les valeurs en capital", a déclaré HSBC.

