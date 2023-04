Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC: l'UE autorise une opération conjointe avec AXA information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 12:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint d'intu Milton Keynes Limited par HSBC Bank et AXA.



La société Intu MKpossède et gère le centre commercial Midsummer Place à Milton Keynes au Royaume-Uni.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, étant donné qu'intu MK n'a pas d'activités ni d'actifs dans l'Espace économique européen.







Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE +1.08%