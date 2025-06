HSBC: l'UE approuve une coentreprise pour un parc solaire information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par EVH Grüne Energie - Beteiligung GmbH & Co. KG et HSBC Alternative Investments S.C.A. SICAV-RAIF (HSBC Alternative Investments).



L'opération porte sur le développement et l'exploitation d'un parc solaire à Merbitz, en Allemagne.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné les activités négligeables de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen.





