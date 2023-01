HSBC Global AM acquiert un gérant spécialisé dans l’infrastructure verte

(NEWSManagers.com) - HSBC Global Asset Management, la filiale hongkongaise de HSBC, vient d’acquérir Green Transition Partners, une société de gestion spécialisée dans les infrastructures vertes. Basée à Hong Kong, Green Transition Partners cible les investissements de taille moyenne dans la production, le stockage et les réseaux d’énergies renouvelables et d’infrastructures d’hydrogène en Asie.

HSBC a conclu un accord de transfert d’activités avec Green Transition Partners, selon un communiqué de presse. Cela comprend le transfert et l’intégration des salariés et des actifs de Green Transition Partners au sein de HSBC AM d’ici fin février. Cette équipe servira de base à l’activité d’infrastructure sur la transition énergétique de HSBC Alternatives en Asie. Les détails de la transaction n’ont pas été divulgués.

A travers ce rachat, HSBC AM vise à renforcer ses capacités dans la gestion alternative sur ce continent. En 2021, la société de gestion a annoncé le regroupement des stratégies alternatives au sein d’une seule unité dénommée HSBC Alternatives. HSBC AM comptait 574 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 septembre 2022, dont 52 milliards d’euros d’encours au sein de HSBC Alternatives.