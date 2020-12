HSBC GAM nomme deux gérants séniors sur les obligations asiatiques

(NEWSManagers.com) -

HSBC GAM vient de promouvoir Elizabeth Allen au poste de directrice du fixed income asiatique, et Alfred Mui à la direction des investissements dans le fixed income asiatique. La première était jusqu'ici directrice de la recherche crédit sur l'Asie-Pacifique, et le second directeur du crédit Asie. Ces nominations sur deux postes nouvellement créés font suite à la promotion de Cecilia Chan, qui détenait jusqu'ici ces responsabilités, comme directrice des investissements pour l'Asie-Pacifique.