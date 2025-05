HSBC: départ du président du conseil d'administration après huit ans en poste

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé jeudi le prochain départ du président de son conseil d'administration, Mark Tucker, après huit ans en poste, quelques jours après avoir publié un bénéfice en nette baisse au premier trimestre.

Mark Tucker, à Paris, en juillet 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Mark Tucker "a informé le conseil d'administration", qu'il présidait depuis octobre 2017, "de son intention de prendre sa retraite en tant que président du groupe avant la fin de 2025", a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Son départ intervient quelques mois après l'arrivée d'un nouveau directeur général, Georges Elhedery, successeur depuis septembre de Noel Quinn, dont le départ surprise avait été annoncé il y a un an.

Le conseil d'administration conduit désormais "un processus approfondi pour identifier le meilleur candidat" pour le remplacer.

HSBC a annoncé mardi une chute d'environ un tiers de son bénéfice net part du groupe au premier trimestre, à 6,9 milliards de dollars, attribuant ce recul principalement à la vente de ses activités au Canada et en Argentine.

Le même jour, M. Elhedery a souligné que les droits de douane américains faisaient peser une incertitude sur l'économie mondiale, assurant toutefois que HSBC abordait cette situation dans une "position de solidité financière".

La banque avait vu son bénéfice net annuel progresser de 2%, pour atteindre 22,9 milliards de dollars, en 2024.

HSBC, plus grande banque d'Europe, génère la majorité de ses revenus en Asie et a consacré plusieurs années à réorienter ses activités vers cette région, avec l'ambition de développer son activité de gestion de patrimoine et de cibler les marchés à forte croissance.

En octobre, HSBC avait annoncé son intention de simplifier sa structure et son organisation géographique, une réorganisation décrite par M. Elhedery comme un moyen de rendre la banque plus "dynamique et agile".