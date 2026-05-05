HSBC: bénéfice net en légère hausse (+0,29%) au 1T à 7,34 milliards de dollars

HSBC a publié mardi un bénéfice net en hausse d'environ 0,29% au premier trimestre 2026, la réduction des pertes comptables liées à ses cessions d'actifs à l'étranger ayant compensé la baisse de sa performance opérationnelle.

( AFP / NIKLAS HALLE'N )

Le bénéfice net de HSBC s'est élevé à quelque 7,345 milliards de dollars au 1T 2026 contre environ 7,324 milliards pour les trois premiers mois de 2025, a précisé la banque britannique dans un communiqué.

Cette légère hausse intervient malgré des pertes comptables liées aux cessions de ses activités au Royaume-Uni et à Malte, ces charges ayant été compensées par la performance globale du groupe par rapport au premier trimestre 2025.

HSBC a également annoncé mardi que son bénéfice avant impôts au premier trimestre 2026 avait reculé de 1,1% à près de 9,4 milliards de dollars américains, un chiffre inférieur aux prévisions de la banque qui tablait sur 9,6 milliards.

"Cette baisse reflète une augmentation des pertes de crédit attendues et d'autres charges d'ajustement de valeur au premier trimestre 2026, l'impact défavorable d'éléments exceptionnels, ainsi qu'une hausse des charges d'exploitation", a précisé la banque dans son communiqué de résultats.

Les pertes de crédit attendues de la banque ont bondi à 1,3 milliard de dollars, principalement en raison d'une exposition de 400 millions de dollars liée à une "fraude sur une titrisation secondaire avec un sponsor financier au Royaume-Uni".

Le groupe a ajouté qu'une augmentation de 300 millions de dollars de ses provisions reflétait "une incertitude accrue et une détérioration des perspectives économiques" causées par la guerre au Moyen-Orient.

À la suite de ces annonces, le titre HSBC a chuté de plus de 4% lors des échanges de l'après-midi à la Bourse de Hong Kong.

La banque prévoit un impact défavorable sur son bénéfice avant impôts (de -5% à -9% environ) en raison de plusieurs facteurs, notamment la hausse des prix du pétrole, l'inflation, un ralentissement marqué de la croissance, l'augmentation du chômage et les perturbations des marchés.

"Nous restons confiants dans l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés", a néanmoins affirmé HSBC.

"Le groupe est bien positionné pour gérer les changements et les incertitudes de l'environnement mondial dans lequel nous opérons, notamment en ce qui concerne la guerre au Moyen-Orient", a-t-il ajouté.