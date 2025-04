HSBC annonce une chute de son bénéfice au premier trimestre

( AFP / DANIEL LEAL )

Le poids lourd bancaire HSBC a annoncé mardi une chute de son bénéfice avant impôt au premier trimestre, au moment où son PDG avertit de l'incertitude dans une économie mondiale secouée par les droits de douane américains.

Le bénéfice avant impôt d'HSBC a atteint 9,5 milliards de dollars au premier trimestre, soit une baisse d'environ un tiers par rapport à l'an passé.

La banque attribue cette chute principalement à la vente de ses activités au Canada et en Argentine.

Son chiffre d'affaires sur la même période a également diminué de 15% par rapport à l'année précédente pour atteindre 17,6 milliards de dollars, une baisse également attribuée en partie aux cessions d'activités, a précisé la société.

Le PDG Georges Elhedery a reconnu dans le communiqué une période d'"incertitude économique et d'imprévisibilité des marchés", ajoutant que HSBC abordait cette situation dans une "position de solidité financière".

HSBC fait état dans son rapport de "politiques commerciales protectionnistes, créant de la volatilité tant dans les prévisions économiques que sur les marchés financiers", faisait référence aux surtaxes douanières imposées par le président américain Donald Trump à la plupart des pays du monde.

L'incertitude macroéconomique actuelle a "un impact négatif sur le sentiment des consommateurs et des entreprises", ajoute le communiqué de HSBC.

HSBC, plus grande banque d'Europe, génère la majorité de ses revenus en Asie et a consacré plusieurs années à réorienter ses activités vers cette région, avec l'ambition de développer son activité de gestion de patrimoine et de cibler les marchés à forte croissance.

En octobre, HSBC avait annoncé son intention de simplifier sa structure et son organisation géographique, une réorganisation décrite par M. Elhedery comme un moyen de rendre la banque plus "dynamique et agile".