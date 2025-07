HSBC annonce un bénéfice avant impôt en baisse de 26,7% au 1S 2025, à 15,8 mds USD

( AFP / DANIEL LEAL )

Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé mercredi un recul de 26,7% de son bénéfice avant impôt au premier semestre 2025, à 15,8 milliards de dollars.

Dans un document adressé à la Bourse de Hong Kong, HSBC affirme que ce recul, de 5,7 milliards de dollars, est "principalement dû" à des pertes liées à sa participation au sein de la Banque des Communications, en Chine.

Devenu en septembre directeur général, Georges Elhedery, un ancien directeur financier, a engagé dès octobre une refonte de la structure internationale pour la "simplifier", mais aussi séparer ses marchés "orientaux" et "occidentaux", afin de se concentrer sur les marchés "qui ont un avantage concurrentiel clair et les plus grandes opportunités de croissance".

"Au premier semestre, nous avons continué de mettre en œuvre notre stratégie avec discipline", a mis en avant M. Elhedery dans le même document.

Et d'ajouter que HSBC "fait des progrès pour devenir une organisation (...) plus agile" et se trouve "bien positionnée pour gérer les changements et les incertitudes prévalents au sein de l'environnement mondial dans lequel nous opérons, notamment en ce qui concerne les droits de douane".

Au premier semestre, le bénéfice net a quant à lui reculé de 30,6% par rapport au premier semestre 2024, s'établissant à 11,5 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a quant à lui reculé de quelque 9% à 34,1 milliards de dollars.