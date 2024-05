HSBC AM réorganise sa direction en Asie-Pacifique

HSBC AM a annoncé ce 10 mai plusieurs nominations au sein de ses équipes en Asie-Pacifique. Masayuki Kaneko, directeur général de l’activité de gestion d’actifs au Japon, voit son périmètre s'élargir. Il a été nommé directeur commercial pour des clients institutionnels en Asie du Nord, en plus de ses responsabilités existantes. Il dirigera les équipes commerciales à Hong Kong, en Chine continentale, à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon. Il succède à Brenda Wong, qui a quitté son poste pour des raisons personnelles.

Basé au Japon, Masayuki Kaneko continue d’être rattaché à Edward Weeks, président et directeur général d’HSBC Japon, et à Daisy Ho, directrice pour l’Asie-Pacifique chez HSBC AM. Il travaille chez HSBC depuis 2013, où il était directeur adjoint de la banque privée au Japon, avant d’être promu directeur général de l’activité de gestion d’actifs du pays en mars 2020.

HSBC a également créé un nouveau poste, celui de directeur général d’HSBC Global Asset Management Limited à Hong Kong. Ce poste permettra à Daisy Ho de se concentrer davantage sur ses responsabilités en tant que dirigeante de l’Asie-Pacifique. Jasmine Hung, directrice des partenariats stratégiques pensions pour Hong Kong, assumera ce poste par intérim jusqu'à ce que la société de gestion embauche un dirigeant pour pourvoir ce poste. Jasmine Hung est rattachée à Daisy Ho ainsi qu'à Maggie Ng, directrice de la gestion de fortune et de la banque privée à Hong Kong.

À Taïwan, à la suite du départ de Hsin Chiao, son directeur général, HSBC AM a nommé Chris Lin, vice-président exécutif et directeur de la couverture clientèle, en tant que directeur général par intérim.

HSBC AM gérait 712 milliards de dollars d’encours au 31 mars 2024.

Tuba Raqshan