Tim Gascoigne, spécialiste senior en investissement chez HSBC AM, a déclaré : " Avec l'incertitude persistante qui règne actuellement sur les marchés financiers, les investisseurs cherchent de nouvelles sources de performance et à accroître leur exposition aux classes d'actifs qui bénéficient généralement de la volatilité des marchés. Dans ce contexte, les hedge funds sont selon nous très utiles pour diversifier les portefeuilles sans pour autant compromettre leur performance ".

Le HSBC GH Luxembourg Fund s'adresse aux investisseurs institutionnels et aux distributeurs en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

(AOF) - HSBC Asset Management a annoncé le lancement du fonds de hedge funds, HSBC GH Luxembourg Fund. Le portefeuille pourra investir jusqu’à 85% de son actif dans la stratégie phare HSBC de hedge funds, HSBC GH Fund, qui investit elle-même dans 28 fonds sous-jacents exposés à toute une gamme de stratégies alternatives (global macro, arbitrage, event driven, long-short equity) au niveau mondial, régional ou sectoriel. Son indice de référence sera le HFRI Fund of Funds Composite Index.

HSBC AM dévoile un fonds de hedge funds, HSBC GH Luxembourg Fund

